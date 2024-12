Víme, co dokážou sociální sítě, reagují Bárta se Střihavkou na kritiku koncertu

„Nemyslím, si, že je fér, aby se kritika kvůli špatnému zvuku hodila na jednoho člověka,“ komentoval na dotaz iDNES.cz Střihavka stížnosti na Mareše kvůli ozvučení celé akce. Organizátor série koncertů v O2 areně, které oslavují třicet let od uvedení české verze nejslavnější rockové opery, totiž na svém Instagramu uveřejnil v reakci na kritické reakce omluvné video. „Je mi to hrozně líto. Věnovali jsme tomu maximální péči. Investoval jsem do toho všechno,“ řekl v něm.

Střihavka však upozornil na to, že koncert je živá záležitost, která závisí na mnoha navzájem provázaných složkách. „Určitě se to někomu mohlo nelíbit, stál třeba zrovna na ploše, která se nepovedla,“ doplnil pak Bárta. „Měli jsme ale patnáct nebo dvacet minut standing ovations. Předpokládám, že by se to nestalo, kdyby ten nepříjemný pocit zvuku byl většinový,“ přemýšlel zpěvák, který ve slavné české verzi ztvárňuje Jidáše.

Na Marešově Instagramu se v komentářích ke kritice vyjádřila i třetí přední tvář celého projektu, tedy Máří Magdaléna v podání Báry Basikové: „A když tady hraje cizí kapela a zvuk má jak z pr..., tak také hned píšete producentovi stížnosti mailem?“

„Podle mne to ukazuje na zkušenost, že pokud se něco řeší na sociální síti, nashromáždí se tam spíš negativní věci, jakkoliv by jich mohlo být ve finále méně, než těch neutrálních nebo pozitivních,“ pokračoval pak pro iDNES.cz Bárta. „Myslím, že standing ovation, který na konci trval několik minut, hovoří za vše. Všechno okolo je jenom nafouklá bublina. Všichni víme, co dokážou sociální sítě a jací lidé se na nich ke všemu vyjadřují. Takže ve chvíli, kdy se k tomu vyjadřuje někdo, kdo tam třeba ani nebyl, přestává mne to zajímat,“ reagoval téměř shodně Střihavka.

Představitel Ježíše dále upozornil na skutečnost, že se jednalo o koncertní verzi slavné opery. „Zaznamenal jsem i nějaké nářky, že šel někdo na muzikál. Přijde mi to všechno úsměvné a že se najdou i negativní reakce, je přece normální. Z mého pohledu to byla skvělá show, atmosféra v hale byla také úžasná, tak jako vždy, když jsme hráli koncertní verzi Jesuse. Nehráli jsme ji totiž poprvé,“ dodal.

„Udělali jsme maximum, já si to několikrát užil až k nějakému osobnímu dojetí z celé té situace, že jsme to takto zahráli po tak dlouhé době a jsme všichni stále naživu. Člověk se se situací, kdy se na jeho práci přijde podívat patnáct dvacet tisíc lidí najednou, nesetkává každý den,“ svěřil se ještě Bárta a dodal, že jeho odposlech ve sluchátkách byl v pořádku a že se ve svém okolí s negativní reakcí na ozvučení akce nesetkal.

Oba zpěváci se shodli i na tom, že z pódia mohou jen těžko tyto technické záležitosti ovlivnit. „Jestli je v sektoru B slyšet flétna? To nejsem schopný ovlivnit. A nemyslím to nějak alibisticky, prostě jsem jen dílek ve stroji. A pevně věřím tomu, že většina lidí odešla z koncertu spokojená,“ řekl Bárta.

„Pro mne to byl prostě obrovský zážitek a těším se na únor. A jestli tam byly nějaké technické nedostatky? Tak to u takto velkých akcích bývá. Takže doufám, že se z toho všechny technické složky poučí a další show bude o to lepší,“ dodal ještě Střihavka.

„Myslím, že všichni – tedy Leoš, my i diváci, kteří chodívali před třiceti lety na muzikál – jsme nyní mírně vykročili mimo svoji komfortní zónu, nutně tedy muselo dojít k nějakým třenicím,“ přemýšlí ještě Bárta nad specifikem celé akce. „Jak Leoš, tak všichni zúčastnění jsme do toho šli srdcem a fanoušci, kteří na té show byli, nám to na konci vrátili stejnou intenzitou. Myslím, že šlo o silný emotivní zážitek, pro všechny, kteří tam ten večer s námi byli a chtěli být,“ uzavřel Střihavka.

Koncertní verze českého nastudování Jesus Christ Superstar se do O2 areny vrátí ještě třikrát, na programu zde je 14., 15. a 16. února. Cena lístků se pohybuje od 990 do 9 990 korun.