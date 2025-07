Ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf | foto: Beats for Love

Jak byste čtenářům ve stručnosti festival Beats for Love představil?

Je to festival elektronické taneční hudby, který má už desetiletou historii. Začal v roce 2013 jako takové spontánní setkání nadšenců této muziky a za ty roky se stal nejnavštěvovanějším festivalem v zemi. Jsme zároveň největším žánrovým festivalem ve střední Evropě, co se EDM týká.

Byli jsme zařazeni do top 10 nejlepších evropských festivalů v nejprestižnější kategorii Best Major Festival ankety European Festival Awards. Dostali jsme se i do světového výběru jako historicky první český festival v „DJ Mag Top 100 Festivals“. Je to festival, který je možná i žánrově nejrozmanitější na světě. Během čtyř dnů (2. – 5. května) vystoupí na osmnácti stageích více než 560 interpretů.

Letos pořádáte festival už po jedenácté. Jak se celá akce změnila v porovnání s premiérovým ročníkem?

Celý ten počáteční koncept byl takový, že byl vstup zdarma. Tedy alespoň za kelímek. Měli jsme jen tři stage a přišlo zhruba 20 tisíc lidí, což nás dost překvapilo. Postupně jsme pak začali celý festival kultivovat, rozšiřovat, zvedat jeho úroveň a kvalitu. Rád na to vzpomínám, všechno to bylo tenkrát o dost jednodušší. Co se týče dnešního rozpočtu, v porovnání s prvním se zestonásobil.

Uspořádat takto obrovský festival se samozřejmě neobejde bez pomoci sponzorů. Jakou část všech výdajů dokáže pokrýt pouze prodej vstupenek?

U nás je to zhruba 40 – 50 procent. Festival takového formátu není financovatelný ze vstupného. Tedy je, ale to by vstupenka musela stát třeba osm tisíc a ne čtyři tisíce jako dnes. Což by bylo nevýhodné pro samotné návštěvníky. Proto se snažíme ceny držet co nejníže, aby si festival mohlo dovolit více lidí. Další část financování jde od partnerů, z pronájmů stánků a byznysu na místě.

Beats for Love 2025 2. – 5. července, Ostrava – Dolní Vítkovice Multižánrový festival elektronické taneční hudby Vystoupí: Armin van Buuren, Axwell, A.M.C & Koven, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Sub Focus, Timmy Trumpet, Sigma, Wilkinson a stovky dalších. Vstupenky a přehled vystoupení najdete na webu festivalu

Kolik lidí v průběhu roku za celou organizací stojí?

Nás jako lidí, kteří na tom pracují, je šestnáct. Rozšířený tým, který pro nás externě pracuje v průběhu roku je nějakých 30 a na festivalu samotném pak pracuje 4 600 lidí. Což je více, než má třeba automobilka Hyundai.

Je to i velký zaměstnavatel. Když jsme se dívali na ekonomické dopady festivalu, tak celoročně vytvoří 930 pracovních míst a díky festivalu se v Ostravě utratí zhruba miliarda korun. Což je důležité i pro samotný region, který to potřebuje.

Je známo, že někteří interpreti mají vysoké požadavky, co se týče odměn a zázemí. Stalo se někdy, že jste si řekl – „Nedomluvíme se, tohle už je moc“?

Samozřejmě i tyhle situace nastávají, ale v podstatě se jim snažíme splnit všechno. Je potřeba si uvědomit, že to jsou lidé, kteří vydělávají nějaké peníze, mají svůj standart a jsou třeba polovinu roku na turné. Takže ten komfort, na který jsou zvyklí doma, chtějí i jinde.

A co se týče těch nestandardních požadavků, tak s jakými jste se už setkali?

Jeden interpret chtěl mít v backstage fotku svého psa, který je na sítích tak populární, že je zároveň i influencer. Nechali jsme mu proto namalovat od místní umělkyně obraz, který si pak odvezl domů. Pak samozřejmě drahý alkohol jako Dom Perignon, který chce skoro každý, kupujeme po bednách.

Co je horší, jsou věci, které se u nás neprodávají. Třeba voda z Jižní Ameriky, což se pak komunikuje stylem „Hele, buď v klidu jako“. Většinou to v klidu je, ale někdy ji holt objednat musíme.

Jak dlouho trvá celá příprava? Jeden festival skončí a druhý den hned plánujete příští?

V podstatě ano, je to taková never ending story. Už teď bookujeme interprety na rok 2026 a s některými jsme jednali 6 – 7 let, než u nás vystoupili. Po festivalu se dělá vyúčtování, ukončuje se ročník jak vztahově, tak ekonomicky a pak začíná další.

Jste v jednom kole i během festivalu, nebo máte možnost na chvíli zastavit a sám si užít vystoupení?

Moc si to neužívám, mám tam pořád hodně povinností. Vytipuju si pár vystoupení a na každém strávím 15 – 20 minut. To je tak jediné, co stihnu.

Jaký prostor dáváte českým umělcům?

Českých umělců letos vystoupí zhruba 200. Snažíme se je i propojovat s těmi headlinery a díky tomu už vzniklo spoustu spoluprací českých a zahraničních umělců.

V průběhu let se vám do Ostravy podařilo dostat jména jako je Tiësto, David Guetta nebo letos duo Dimitri Vegas & Like Mike. Je ještě nějaký váš favorit, který pozvání stále odolává?

Třeba Carl Cox. On už je v podstatě „důchodce“, který si hraje ve svém klubu na Ibize a už moc necestuje. Pak jsou nesplněné sny jako třeba Daft Punk, kteří se rozpadli.

Čeká návštěvníky letos něco opravdu výjimečného?

Letos budeme mít vystoupení v rámci Beats for Love Special. Jedním z nejambicióznějších bodů letošního programu bude světová premiéra jedinečného projektu A.M.C & Koven.

Spojení dvou ikon elektronické scény, přinese na festival neuvěřitelnou kombinaci dynamických beatů a silných vokálů. A.M.C je uznávaný DJ a producent, který se pyšní cenou „Best DJ“ v prestižní anketě Drum&Bass Arena Awards, zatímco Koven přináší do své hudby nezaměnitelný projev a špičkovou produkční práci.

Dali se dohromady jako partneři a nám se podařilo domluvit jejich vůbec první společné vystoupení právě na našem Beats for Love, což bude exkluzivní pro lidi z celého světa. Chystají se k nám proto i lidé z jiných kontinentů. Z Nového Zélandu přijede parta asi 20 lidí, dále z Ameriky, Británie a dalších jiných končin.

Řídíte největší festival elektronické hudby u nás. Jste i ve svém soukromí oddaný EDM?

Já si myslím, že na světě je tak úžasná spousta dobré muziky, že je chyba se omezovat na jeden žánr nebo druh. Proto poslouchám, co se mi líbí z každého žánru, čímž mám umělecký zážitek bohatší.

Vyrostl jsem na Nirvaně, Pearl Jam a takové hudbě. K ní se hodně vracím. Poslechnu si i českou hudbu. Mám rád Buty, Davida Stypku, to byl můj kamarád. Z 90 procent poslouchám elektronickou hudbu. To je spíš hlavně kvůli práci, kdy si chci naposlouchat umělce, o kterých uvažujeme, že bychom oslovili nebo když někdo něco nového vydá. Je to práce, ale zároveň mě to baví.

Stalo se vám někdy při takovém neustálém zápřahu, že jste si řekl – mám toho dost?

To si říkám pořád, ta práce je náročná a je toho hodně. Před festivalem máme v týmu stres a slzy. Pak ale jsou tou největší odměnou desítky tisíc spokojených lidí, kteří se neuvěřitelně baví a prožívají své nejlepší čtyři dny v roce, což je takový náš festivalový podtitul. Pak podléhám dojmu, že ta práce má smysl.