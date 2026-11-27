Základní hudební klíče známe tři. Vy jich ve své nové knize představujete hned jedenáct. Co si pod nimi máme představit?
Petr Kadlec: Jsou to zčásti naše klíče, tedy to, co nám samotným na hudbě připadá zajímavé. Ale přáli bychom si, aby si čtenáři začali hledat i své vlastní. Nechceme jim předkládat návod, jak mají hudbu správně poslouchat. Často se setkáváme s lidmi, kteří nám říkají, že hudbě nerozumějí, protože nejsou odborníci. Jenže pokud ji mají rádi, je to vlastně ten nejdůležitější klíč. Bez něj se jim nic dalšího neotevře.
Marko Ivanović: Kniha je vlastně takovým průvodcem hudbou. Samozřejmě ji člověk může poslouchat bez jakýchkoliv informací a může se mu líbit, nebo nelíbit. Když ale dostane určitá vodítka, třeba čeho si ve skladbě všimnout, jak o ní uvažoval skladatel nebo v jaké době vznikala, může ji vnímat jinak a hlouběji. Snažíme se také odbourat předsudek, že klasická hudba je vysoce intelektuální záležitost určená jen lidem, kteří jí rozumějí.
Marko Ivanović (1976)
Petr Kadlec (1980)
Když jsem poslouchala playlist přiložený ke knize, překvapilo mě, kolik skladeb znám. Jejich úryvky dnes ostatně slýcháme i ve filmech, reklamách nebo na sociálních sítích. Není to důkaz, že klasická hudba je mnohem přístupnější, než si myslíme?
Marko Ivanović: Jak se to vezme. Dobrá hudba má často krátké úseky, které skvěle fungují i samostatně. Jenže na klasické hudbě je specifické, že většinou vyžaduje aktivní poslech a určité soustředění po celou dobu skladby. Třeba melodii ze skladby Ve sluji Krále hor zná skoro každý. Ale proč tam vlastně je? Když si člověk poslechne celé dílo, začne mu dávat mnohem větší smysl. Chceme ukázat, že když klasické hudbě věnujete pozornost, může vám nabídnout zážitek, který vám žádný jiný druh umění neposkytne stejným způsobem.
Petr Kadlec: Přirovnal bych to k tomu, když má někdo na tričku Monu Lisu nebo obrázek Eiffelovy věže. Nic proti tomu, ale je to úplně jiný zážitek, než když stojíte před skutečným obrazem nebo se na dané místo sami podíváte. Podobné je to s hudbou. Dnes všechno vnímáme strašně rychle, někde zaslechneme melodii a jdeme dál. Když si ale dáme čas a skutečně se zaposloucháme, může to být hluboký zážitek. A nejen s hudbou, ale trochu i se sebou samými.
Čím to, že je právě klasická hudba tak jiná?
Petr Kadlec: Velká část této hudby je stará minimálně sto let, někdy i tři sta nebo čtyři sta. Přesto se k ní lidé stále vracejí. Není to sezonní zboží. Nese v sobě něco z životních zkušeností skladatelů, kteří podle mě patří k podobným vrcholům, jaké obdivujeme v literatuře nebo architektuře. Dvořák napsal spoustu skladeb, ale Novosvětská je jen jedna. Člověk ji může slyšet tisíckrát, a když ji slyší po tisící první, pořád má pocit, jak je neuvěřitelně dobrá.
Marko Ivanović: Hudba navíc oproti literatuře nebo filmu stárne mnohem pomaleji. Možná právě proto, že je abstraktní. Na koncertech dnes běžně posloucháme díla stará několik staletí, zatímco na film z dvacátých let se většinou dívají spíš fajnšmekři. Čas také do určité míry prověřil, která hudba je nadčasová. Zároveň ale pomáhá vědět, za jakých okolností vznikala a čím byla ve své době výjimečná.
Dirigent Marko Ivanović a hudební publicista Petr Kadlec v knize přibližují jedenáct skladeb klasické hudby, příběhy jejich vzniku i zajímavé souvislosti. Publikace vydaná nakladatelstvím Paseka vychází z jejich dlouholetého koncertního cyklu Kroky do nového světa a zve čtenáře k pozornějšímu poslechu.
Znamená to, že i dnes může vznikat hudba, kterou budou lidé poslouchat za tři sta let?
Marko Ivanović: To ukáže až čas. Navíc je otázka, čemu dnes vlastně říkáme vážná hudba. Vezměte si Beatles. Nikdo by jejich tvorbu asi neoznačil za vážnou hudbu, a přitom už jsou to klasici, jejichž kvality čas prověřil. Pro mě je důležité, jestli hudba vyžaduje určitou aktivitu posluchače a jestli je skutečnou výpovědí autora. Tam vidím styčné body s tím, co považuji za vážnou hudbu.
Petr Kadlec: A někdy ani sám skladatel neodhadne, které jeho dílo přežije. Krásným příkladem je Maurice Ravel. Jeho nejslavnější skladbou se stalo Boléro, ale on sám byl jejím úspěchem překvapený. Dokonce o něm prohlásil, že napsal jediné slavné dílo, které má ovšem jeden problém – není v něm žádná hudba. Je to trochu ironie osudu. V devatenáctém století se zase často hrály skladby, které dnes prakticky neznáme. Nikdo zkrátka nedokáže předem určit, co lidi osloví i za několik generací.
Poslechnout Novosvětskou
Petře, vy hudbu především překládáte do slov, zatímco Marko ji jako dirigent převádí z not do zvuku. Stává se, že stejné skladbě rozumíte každý jinak?
Petr Kadlec: Velmi často. A právě to je na naší spolupráci skvělé. Marka znám strašně dlouho, ale pořád nedokážu předem odhadnout, co si o nějaké skladbě bude myslet. Třeba Novosvětskou jsme na koncertech představovali několikrát s odstupem let. A pokaždé byla jiná. To, co nám před deseti lety připadalo jako nejzajímavější, už dnes nemusí být podstatné. Objevujeme v ní nové věci. Skladba je přitom pořád stejná, měníme se my.
Marko Ivanović: Hudba je abstraktní a každý si do ní promítá vlastní zkušenosti. Proto ani nechceme, aby čtenáři naše výklady přijímali jako jediný správný způsob poslechu. Mají být spíš podnětem k vlastnímu objevování.
Máte konkrétní příklad toho, jak se váš pohled na některou skladbu proměnil?
Marko Ivanović: U mě je to hodně Janáček. Jeho hudba je zvláštní, těžko uchopitelná a dá se k ní přistupovat mnoha způsoby. Když opakovaně diriguji některé jeho dílo, pokaždé mě během studia zaujme něco jiného a snažím se interpretaci vystavět kolem jiných myšlenek. Právě tím, jak je Janáček svérázný a těžko převoditelný do slov, dává obrovský prostor imaginaci.
Petr Kadlec: My jsme například při prvním uvedení Novosvětské před dvaceti lety byli rozhodnutí, že nebudeme vůbec mluvit o indiánech a Afroameričanech. Připadalo nám, že se tím její význam příliš zjednodušuje. Vydali jsme se proto cestou hudebního rozboru. Jenže když jsme si ten koncert po letech pustili, zjistili jsme, že byl trochu suchý.
Marko Ivanović: Byl strašně suchý. (smích)
Petr Kadlec: Při dalším uvedení jsme tedy historické souvislosti zase trochu vrátili. A potřetí jsme si řekli, že by bylo zajímavé zeptat se přímo hudebníků, co na skladbě mají rádi. Jedna kontrabasistka nás třeba upozornila na místo, kde podle ní fagoty hrají kulišácky. Nechali jsme je ten úsek zahrát a opravdu to bylo kulišácké! Jenže ona to slyšela ze svého místa v orchestru, protože měla fagoty hned vedle sebe. To je pohled, který ani já jako moderátor, ani Marko jako dirigent nemůžeme mít.
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Vraťme se ke knize. Jak jste z tolika skladeb vybrali právě jedenáct?
Marko Ivanović: Složitě. Každý jsme přicházeli s vlastními návrhy, ale od začátku jsme se shodovali, že chceme pestrý výběr. Opírali jsme se také o skladby, kterým jsme se už věnovali na našich koncertech. Dobře jsme je znali a věděli jsme, proč nám připadají zajímavé.
Petr Kadlec: Původně jsme dokonce uvažovali, že knihu rozdělíme podle témat, například hudba a politika nebo hudba jako vypravěč. Nakonec jsme se rozhodli věnovat každou kapitolu jedné skladbě. Vedle samotného rozboru jsou v ní ale i různé příběhy a zajímavosti, na které jsme při práci narazili.
Třeba jaké?
Marko Ivanović: Když jsme se zabývali písní Funiculì, Funiculà, narazili jsme na zajímavý příběh jejího autora Luigiho Denzy. Ten později učil zpěv v Londýně a zasedal v porotě pěvecké soutěže. Jeden mimořádně nadaný soutěžící ale nechtěl zpívat z listu, takže nedostal zlatou medaili. Urazil se, se zpěvem skončil a začal se věnovat literatuře. Jmenoval se James Joyce. Takže Luigi Denza se vlastně nepřímo zasloužil o to, že máme slavného spisovatele, a nikoli tenoristu.
Při psaní jste tedy objevovali nové věci i vy sami?
Petr Kadlec: Rozhodně. Nejdřív jsme si naivně mysleli, že vezmeme scénáře našich koncertů a jednoduše je převedeme do knihy. Dokonce nás napadlo napsat kapitoly jako dialog mezi námi dvěma. Jenže jsme zjistili, že to nefunguje. Museli jsme si skladby znovu poslechnout a začít o nich přemýšlet trochu jinak. Pomáhal nám i Viktor Bezdíček z Paseky, který přišel s otázkami, jež by nás samotné vůbec nenapadly. A největší radost jsme měli, když nám první čtenáři říkali, že po přečtení kapitoly dostali chuť si skladbu pustit. Přesně o to nám šlo.
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Je některá z jedenácti skladeb pro vás osobně důležitější než ostatní?
Petr Kadlec: Pro mě je mimořádná Novosvětská. Byla vlastně mým vstupem do světa klasické hudby. Když mi bylo asi třináct, půjčil mi kamarád cédéčko. Pustil jsem si ho doma a pak jsem tu symfonii poslouchal snad třicetkrát za sebou. Připadala mi neuvěřitelně krásná. Dodnes k ní mám silný vztah. Proto jsem byl také asi nejvíc nervózní z toho, jak dopadne právě tato kapitola. Cítil jsem zodpovědnost, abychom tuhle úžasnou hudbu pojednali tak, jak si zaslouží.
A která skladba přivedla ke klasické hudbě vás, Marko?
Marko Ivanović: Asi Smetanova Má vlast. Vyrůstal jsem v Srbsku, moji rodiče nebyli hudební profesionálové, ale měli jsme doma několik desek klasické hudby. Moc se mi líbily Bachovy Braniborské koncerty a právě Má vlast. Ta ve mně dokonce probudila touhu jít studovat do Prahy. Je totiž nádherným způsobem vlastenecká. Pro mě ideální vlastenectví není mávání vlajkou, když vyhrají hokejisté, ale právě Má vlast.
Tu jste ovšem do knihy nezařadili.
Petr Kadlec: Ta bude třeba příště. Napadá nás totiž spousta dalších skladeb, které by si zasloužily pozornost. Třeba Dvořákův violoncellový koncert. A Marko už dokonce vymyslel název pokračování. Bude se jmenovat 12 hudebních klíčů. (smích)
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Kdyby si chtěl klasickou hudbu pustit někdo, kdo s ní zatím nemá zkušenost, čím by měl začít?
Marko Ivanović: To se podle mě nedá určit. I naši knihu můžete otevřít uprostřed a začít jakoukoliv kapitolou. Každá skladba může být vstupní branou. Hodně záleží na člověku a na tom, co zrovna prožívá. Já jsem třeba v patnácti letech nesnášel pomalou hudbu. Chtěl jsem pořád jenom nářez, všechno muselo být rychlé, hlasité a dramatické. K pomalé hudbě a romantismu jsem si musel cestu teprve najít. A pak jsem objevil, jak upřímné city v ní mohou být, třeba u Čajkovského.
Petr Kadlec: Já bych řekl jednu možná paradoxní věc. Nejlepší je si tu hudbu prostě poslechnout. Všechny knihy a výklady jsou jenom pomůcka. V kapitole o Novosvětské dokonce píšeme, že si ji čtenář může přečíst, anebo knihu zavřít a symfonii si rovnou pustit. Protože je tak dobrá, že k ní žádnou knihu nepotřebuje. Když jsem ji poslouchal ve třinácti, také jsem žádný návod neměl. A přežil jsem to vcelku ve zdraví. Pokud vás hudba zajímá, zkuste si v ní hledat vlastní věci, vlastní zážitky. Vlastně si klidně začněte psát svou vlastní knihu klíčů, to bude úplně nejlepší. (úsměv)