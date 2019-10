Kapela Kabát příští rok vyjede na halové turné a vydá nové album

Koncertní šňůra vyvrcholí 26. listopadu vystoupením v pražské O2 areně a od předchozího turné se bude lišit repertoárem. V programu se totiž objeví skladby z chystaného nového alba.

„Vypadá to jako alibismus, po těch letech už je to vlastně klišé, ale i jasný postoj. Dokud s ním nebudeme spokojeni na sto procent, prostě nevyjde,“ prohlásila kapela na adresu nového alba.

„Intenzivně na něm děláme od ledna 2019 a práce pokračují. Chceme vždycky ještě lepší album, než bylo to předchozí,“ dodávají Kabáti. Zatím poslední desku Do pekla/do nebe vydali v roce 2015. Letos podnikli Po čertech velký turné, které trvalo od 1. června do 14. září a 25. října odehráli koncert v prostorách O2 universum, jehož výtěžek šel na konto nadace Dejte dětem šanci.

Od roku 1991, kdy natočil první album Má jí motorovou, funguje Kabát až do dnešních dnů v nezměněné sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Tomáš Krulich (kytara) a Milan Špalek (baskytara). Natočila jedenáct desek s hity jako Děvky ty to znaj, Colorado, Na sever, Pohoda, Dole v dole, Moderní děvče a mnohými dalšími.