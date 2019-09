RECENZE: Lidová zábava se vším všudy. Kabát zahájil provoz „malé O2“ se ctí

Hala s kapacitou zhruba pět tisíc lidí byla plná. Kdo měl místa na sezení, stejně po chvíli při největších hitech povstal a alespoň si spokojeně podupával do rytmu. Kabát prostě stále jede.



Jeho produkci zahájila krátká projekční retrospektiva, kdy se promítaly fotografie ze začátků kapely, obaly starších desek, přičemž se mi vybavil úryvek článku, který o téhle kapele v roce 1991 do časopisu Melodie napsal Pavel Kutnar, svého času velký propagátor metalu v tuzemských končinách: „Podle mého názoru je tohle jedna z našich thrashových špiček. Pokud kluci vlezou na pódium (což se ale nestává tak často), tak ve srovnání s nimi žádná naše thrash banda neobstojí... Jenže: kluci hrají málo, demo nemají, fan club funguje jen symbolicky...“



Co všechno se od té doby změnilo, je každému, kdo o Kabát kdy zavadil, jasné. Z thrashových brusičů je tu stoprocentně šlapající bigbítová mašina, která je už mnoho let k nezastavení. Hitů má na rozdávání a většina z nich v O2 universum zazněla, samozřejmě s odpovídající světelnou a v případě skladeb V pekle sudy válej a Go satane go rovněž pyrotechnickou show.

Pamětníka trochu zamrzela absence připomínky debutového alba Má jí motorovou (ano, ona „slavná“ gramatická chyba v názvu), rovněž z řízné dvojky Děvky ty to znaj zazněla jen povinná Žízeň a úplně na závěr Moderní děvče.

Kabát hrál věci spíše novější, z nichž je patrné, že jeho hudba je vystavěná na neměnném mustru. Výrazný kytarový riff, tu a tam vypůjčený ze světové klenotnice, lehce pochodové tempo, samozřejmě hymnický refrén a občas trocha toho patosu.

Kabát 02 universe, Praha 26. září 2019 Hodnocení­: 70 %

Prostě lidová zábava se vším všudy, oslovující všechny generace. Netřeba se nad tím pozastavovat, mohlo by být i mnohem hůř. Kabát má lety hraní vycepovaný fortel, frontman Josef Vojtek to celé jistý svým charismatem a jadrným humorem a texty Milana Špalka jsou přímo určeny k tomu, aby si je dav zazpíval společně s kapelou.



Objektivních výtek tedy mít nelze, subjektivních se protentokrát zdržme. Komu Kabát vkusem konvenuje, viděl a slyšel další profesionálně odvedené vystoupení, které nadto podpořilo dobrou věc. Zakoupením lístku totiž každý návštěvník přispěl organizaci Dejme dětem šanci, která pomáhá dětem z dětských domovů začlenit se do běžného života.



A propos, děti. Tenhle večer jich na koncertě bylo dost a vidět chlapce školou povinné nadšeně poskakovat a hulákat „denně vožralej, denně vožralej, mám velikej pupek smrdím a jsem špinavej“ stálo za pousmání, ale taky za popřemýšlení, nakolik si tuhle životní filozofii za pár let vezmou za svou.