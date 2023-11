V kapele musí bejt sranda! Kabát příští rok oslaví 35 v neměnné sestavě

Kabát zahraje ve všech českých krajích a zamíří i na Slovensko, konkrétně do Žiliny na festival Topfest. Zde odehraje jeden ze dvou atypických festivalových koncertů. přičemž druhým bude vystoupení v Jihlavě v rámci Vysočina festu.

„Nepůjde o žádné zkrácené sety, návštěvníci festivalů dostanou to samé jako fanoušci na ostatních zastávkách turné, včetně scény a všech věcí kolem,“ potvrdil na tiskové konferenci zpěvák Josef Vojtek. Baskytarista a výhradní textař kapely Milan Špalek se stoickým klidem upřesnil: „Čili nějakých pětadvacet minut na playback.“

Manažer Kabátu Radek Havlíček dodal, že podnik jménem Po čertech velký turné půjde nebude primárně zaměřen na propagaci zatím posledního alba El Presidento, což se odrazí i na setlistu. Očekávat tedy můžeme třeba i skladby, které Kabát dlouho nehrál.

„K velké radosti kytaristy Tomáše Krulicha je možné, že na turné zazní i song Colorado, který vlastně pomáhal nastartovat tu obří masovou popularitu Kabátu,“ sdělil Havlíček.

V rámci oslav skupina také vydá krabici s kompletní diskografií na vinylu a vyjde také třetí díl edice Kabát Originals, obsahující vždy po čtyřech CD. V případě „trojky“ jde o desky Corrida, Banditi di Praga, Do pekla/do nebe a El Presidento.

Na otázku, jak se Kabátům povedlo fungovat tolik let bez jediné personální změny, odpověděl opět frontman Vojtek.

„Základ je v tom, že jsme parta z jednoho města a jedné hospody. Všechno jsme si prožili společně úplně od základů a stojíme nohama na zemi. Vzhledem k tomu, že se pohybuju v muzikálovém prostředí, setkávám se občas s účastníky různých pěveckých televizních soutěží. A musím říct, že z jejich chování mi občas padá brada. Kolikrát neumějí ani pozdravit. Oni za to vlastně ani nemůžou, jsou zvyklí na to, že v rámci televizních přenosů se k nim všude chovali jako k velkým hvězdám, a nedošlo jim, že to celé skončilo zhasnutím kamer.

Mám chuť jim vždycky říct: zkuste se postavit uprostřed náměstí v Drážďanech a čekat, kolik lidí si k vám přijde pro podpis... My jsme česká kapela, zpíváme česky, je nám jasné, že kilometr za hranicemi o nás nikdo neví, a toho se držíme.

Není to tak, že bychom se denně viděli a jednou týdně si volali, ale když se sejdeme, pořád se máme o čem bavit. A hlavně je u nás v kapele vždycky sranda,“ uzavřel Josef Vojtek.