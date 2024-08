VIDEO: Stále spolu. Kabát novým klipem láká na slavnostní podzimní turné

Videoklip Oni natočil Kabát na červnovém koncertu v Jihlavě, který se konal v rámci Vysočinafestu. Už tam představila kapela fanouškům část vizuálních efektů, které na podzimní turné připravila, a přehrála téměř celý playlist, chystaný na tyto speciální koncerty.

Kapela zároveň oznámila, že se jí se podařilo nahradit plánovanou koncertní zastávku v Olomouci novým místem konání, kterým bude Prostějov. Přes všechny snahy domluvit se s magistrátem Olomouce kapele srazilo vaz chybějící kolaudační rozhodnutí, že se na zimním stadionu mohou mimo hokeje konat i kulturní akce.

„Do roku 2022 to v podstatě nikdo nikdy neřešil, a koncerty se tam konaly. V tomto zmíněném roce nastal zlom, a už realizace našeho koncertu přeloženého z roku 2020 kvůli covidu provázely neuvěřitelné peripetie. I argument, že na stadion přijde stejný počet lidí jako je povoleno na hokej, a v neposlední řadě koncert nabízí mnohem lepší řešení únikových cest oproti hokeji, nepomohl,“ píše kapela na svých internetových stránkách.

„Obrátili jsme se na Prostějov a jeho zimní stadion a obratem nám nabídli azyl pro náš koncert. Všichni, kterých se to týkalo, a potřebovali jsme jejich souhlas, nám vyšli maximálně vstříc. Moc jim za to děkujeme. S ohledem na vzdálenost od Olomouce to považujeme za ideální možnou náhradu a všechny olomoucké fanoušky tímto zveme do Prostějova. Termín se nemění, tj. koncert je naplánovaný na 26. říjen 2024,“ informoval Kabát na webových stránkách.

Kabát už 35 let funguje v sestavě Josef Vojtek – zpěv, Ota Váňa a Tomáš Krulich – kytary, Milan Špalek – baskytara a Radek Hurčík – bicí. V tomto složení natočila všechna dosavadní studiová alba, od debutu Má jí motorovou z roku 1991 až po zatím poslední El Presidento (2022).