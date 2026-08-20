Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tak kdo loví démony? Milovníci animáku si omylem kupují lístky na koncert metalistů

Autor:
  15:36
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů

Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů | foto: Netflix

Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
12 fotografií
Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Křesťanská metalová kapela Demon Hunters žaluje Netflix kvůli zneužití ochranné známky. Streamovací platforma totiž používá stejné slovní spojení pro animovaný hudební filmový hit K-pop Demon Hunters. Rodiče tak nezřídka místo koncertu korejské hudby omylem pořizují svým dětem vstupenky na pořádnou metalovou nálož.

Na hudebním poli působí tato americká metalová kapela již 25 let. Na kontě má 12 alb a na Spotify 350 tisíc posluchačů měsíčně. Přestože mají hudebníci od roku 2022 na svůj oficiální název Demon Hunters ochrannou známku, někdo jim teď zásadním způsobem leze do zelí.

Pocta korejské kultuře. Animovaný film K-pop: Lovkyně démonů je novou senzací

Zastupující společnost kapely Hyde Lane v soudní stížnosti tvrdí, že Netflix a promotér živých vystoupení AEG Presents způsobily mezi veřejností nemalý zmatek. Z přiložené e-mailové komunikace například vyplývá, že nejmenovaný fanoušek animovaného filmu v domnění, že jde na koncert k-popové hudby pro děti, utratil 500 dolarů za vstupenky na vystoupení drsných metalistů.

Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
12 fotografií

„Značka, kterou Hyde Lane pečlivě budovala v průběhu uplynulého čtvrtstoletí, nyní čelí existenční krizi,“ píše se zde.

Zástupci pětičlenné seattleské kapely tak podle webu BBC žádají, aby Netflix přestal užívat název Demon Hunters pro nahranou hudbu, živá vystoupení a další zboží. Dále si přejí, aby jim byl přiznán nespecifikovaný nárok na odškodné.

Netflixu dál vládne K-Pop. I po roce patří Lovkyně démonů mezi nejsledovanější

Celosvětový filmový fenomén, jenž na Netflixu patří k nejsledovanějším původním produktům vůbec, už má na kontě dva Oscary a dva Zlaté glóby. Na rok 2027 plánují producenti globální živé hudební turné a v dalších letech nejspíš navazující projekty ve formě televizního seriálu a divadelního muzikálu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Po nehodě na kole zemřel Jan Boháč, člen Divadla Sklep a majitel slavonické Besídky

Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

KVÍZ: Česká hitovka? Ne, to je cover! Poznáte originál od předělávky?

Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Helena Vondráčková, Karel Gott

Notoricky známé hity, které potěší posluchačovo ucho při poslechu z rádia, u táboráku, na oslavách i plesech. U některých z nich však už jeden ztratí přehled, zda jsou z pera českých autorů nebo se...

Temnější než Most!, ale s drsnými vtipy. První ukázky ze seriálu Oddíl B

Oddíl B: Tvůrci Mostu představují nový komediální seriál z nápravného zařízení

Na osvědčené duo Prušinovský-Kolečko se rozhodla vsadit televize Nova ve svém letošním podzimním programu. Dvojice, která stojí za úspěšnými seriály Most! a Okresní přebor, natočila nový seriál z...

Tak kdo loví démony? Milovníci animáku si omylem kupují lístky na koncert metalistů

Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Křesťanská metalová kapela Demon Hunters žaluje Netflix kvůli zneužití ochranné známky. Streamovací platforma totiž používá stejné slovní spojení pro...

20. srpna 2026  15:36

RECENZE: Cina coby „česká holka“ imituje Vondráčkovou, ale Tomicová vede

60 % Premium
Jan Cina ve filmu Chica Checa (2026)

Milý, smířlivý, úhledný i průhledný, módně korektní a vypravěčsky spíš televizní; tak se snímek Chica Checa uvedl v soutěži karlovarského festivalu. Nyní při vstupu do kin může těžit ze souhry Pavly...

20. srpna 2026

RECENZE: Příběhy z časů stavby Temelína nasákly zdi opuštěné ubytovny

Záběr z letní produkce Divadla Continuo s názvem Hotel Fatique

Zpočátku to vypadá beznadějně. Na recepci hotelu marně hledají naše jména v seznamu hostů. Po dlouhých minutách rozpaků se ale zadaří a dostáváme klíče. Vtipně a pro leckoho jistě i povědomě začal...

20. srpna 2026  12:38

Za Odysseu si připlatíte. Flora reaguje na mimořádnou poptávku po filmovém eposu

Matt Damon ve filmu Odyssea (2026)

Zájem o zfilmovanou verzi Homérova eposu Odyssea v českých kinech stále nepolevuje. Fenomén se týká především pražského OC Flora, kde lze snímek zhlédnout v unikátním formátu IMAX 70 mm. Multiplex...

20. srpna 2026  10:52

Dvě miliardy dolarů utržilo už osm filmů, nejnověji Spider-Man. Vyhraje právě on?

Spider-Man: Zbrusu nový den (Brand New Day, 2026)

Vítěz letní sezony kin už je jasný. Komiksový snímek Spider-Man: Zbrusu nový den vidělo jen v Česku na šest set tisíc lidí a celosvětově již utržil přes dvě miliardy dolarů. Otázkou je, zda si vedení...

20. srpna 2026  8:07

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

19. srpna 2026  16:50

Jak Stallone k boxerovi a hollywoodské slávě přišel. Do kin míří snímek Já, Rocky

Trailer k filmu Já, Rocky

Padesát let od uvedení legendárního filmu Rocky přijde letos v listopadu do kin nový snímek režiséra Petera Farrellyho Já, Rocky. Neuvěřitelný příběh plný odhodlání tehdy neznámého herce Sylvestera...

19. srpna 2026  16:49

Zemřel režisér John Irvin. Natáčel se Schwarzeneggerem, Swayzem či Astairem

Režisér John Irvin při natáčení filmu Špinavá dohoda dne 6. června 1986. (19....

Britský režisér John Irvin zemřel 11. srpna ve věku 86 let. Proslavil se především miniseriálem Jeden musí z kola ven a válečným filmem Hamburger Hill. Během více než padesátileté kariéry...

19. srpna 2026  14:36

Lovit, nebo ulovit bílou velrybu? Lidé se loučili se zesnulým spisovatelem Páralem

Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí...

Blízcí a veřejnost se ve středu dopoledne rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada...

19. srpna 2026  7:22,  aktualizováno  13:08

GLOSA: Kdyby se čeští holubi proměnili v Oscara? Odvážný tah Akademie se cení

Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki

Nezvyklý, formálně originální, místy k nevydržení a místy naopak poutavě a až dojemně křehký. Takový je dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, který Česká filmová a televizní akademie vyšle do...

19. srpna 2026  12:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo jsou „holubi“, kteří míří na nominace na Oscara. Dojmy z premiéry ve Varech

Režisérka Pepa Lubojacki na české premiéře dokumentu Kdyby se holubi proměnili...

Český zástupce v boji o nominaci na Oscara měl českou premiéru letos v červenci na festivalu v Karlových Varech. Film Kdyby se holubi proměnili ve zlato uvedla sama režisérka Pepa Lubojacki se svým...

19. srpna 2026  11:13

Schwarzenegger si dal guláš se štábem a byl v pohodě, vzpomíná asistentka režie

Premium
Juliana Rychlíková a Arnold Scharzenegger

Ví, co obnáší práce osobní asistentky Arnolda Schwarzeneggera na place i asistentky režie na velkých zahraničních projektech. Juliana Rychlíková spolupracovala mimo jiné na seriálech Foundation pro...

19. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.