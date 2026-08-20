Tak kdo loví démony? Milovníci animáku si omylem kupují lístky na koncert metalistů

Na hudebním poli působí tato americká metalová kapela již 25 let. Na kontě má 12 alb a na Spotify 350 tisíc posluchačů měsíčně. Přestože mají hudebníci od roku 2022 na svůj oficiální název Demon Hunters ochrannou známku, někdo jim teď zásadním způsobem leze do zelí.
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Zastupující společnost kapely Hyde Lane v soudní stížnosti tvrdí, že Netflix a promotér živých vystoupení AEG Presents způsobily mezi veřejností nemalý zmatek. Z přiložené e-mailové komunikace například vyplývá, že nejmenovaný fanoušek animovaného filmu v domnění, že jde na koncert k-popové hudby pro děti, utratil 500 dolarů za vstupenky na vystoupení drsných metalistů.
„Značka, kterou Hyde Lane pečlivě budovala v průběhu uplynulého čtvrtstoletí, nyní čelí existenční krizi,“ píše se zde.
Zástupci pětičlenné seattleské kapely tak podle webu BBC žádají, aby Netflix přestal užívat název Demon Hunters pro nahranou hudbu, živá vystoupení a další zboží. Dále si přejí, aby jim byl přiznán nespecifikovaný nárok na odškodné.
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Celosvětový filmový fenomén, jenž na Netflixu patří k nejsledovanějším původním produktům vůbec, už má na kontě dva Oscary a dva Zlaté glóby. Na rok 2027 plánují producenti globální živé hudební turné a v dalších letech nejspíš navazující projekty ve formě televizního seriálu a divadelního muzikálu.