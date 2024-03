Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

O aktuálním albu Everyting I Thought It Was hovořil zpěvák a herec Justin Timberlake ještě před vydáním jako o upřímné, své dosud nejpřímočařejší a zatraceně zábavné nahrávce. Upřímně? Je to zatraceně přímočarý aušus.