Pojďme to zkusit prostě, stručně a bez meziřádkových jízlivostí. Kanadský zpěvák Justin Bieber vydal po čtyřech letech od předchozí desky Justice nové album nazvané Swag. Obsahuje jedenadvacet...

Král smutných pohádek. Před 150 lety zemřel spisovatel Hans Christian Andersen

Je to přesně sto padesát let od smrti slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Proslul jako autor divadelních her, cestopisů, románů a básní a především jako autor pohádek. Celkem...