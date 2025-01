VIDEO: Složit velký hit je jako provozovat obří restauraci, říká kapela Justice

Z dvojice Xavier de Rosnay a Gaspard Augé byl v rozhovoru pro TV Óčko výřečnější první jmenovaný. Pohovořil mimo jiné i o tom, co obnáší složit globální hit a jak si přeje, aby publikum reagovali na živou produkci Justice.

Pojďme to vzít od začátku, protože vím, že hudbu děláte už hodně dlouho. Když se ohlédnete za vaši kariéru, vybavíte si nějaký oblíbený moment? Okamžik, kdy jste si řekli: „teď jsme to dokázali“?

Rosnay: Ne, protože jsme to ještě nikdy nedokázali. Dotáhli jsme to na úroveň, která je pro nás úžasná, ale pokaždé, když vydáme album a vyrazíme na turné, začíná nová výzva. V tom smyslu, že nikdy nevíme, co se stane. Jestli lidi bude zajímat, co jsme nahráli. Takže jsme nikdy neměli pocit, že jsme to „dokázali“ a nejlepší moment je teď.

Kdybyste měli teď a tady vytvořit hit, čí hlas a čí skladatelské schopnosti byste využili?

Rosnay: Myslíme si, že hlavní součást tvorby obrovského hitu je vědomí, že musíš nakrmit spoustu lidí. A mám za to, že s Justice máme něco na způsob malé rodinné restaurace. Menu se mění každý den, vaříme to, co chceme jíst. Bez kompromisů. Udělat hit je jako nasytit najednou deset tisíc lidí, což znamená, že je třeba vzít v potaz všechny alergie a chutě. Budete tam mít vegany, lidi, kteří nesnášejí lepek, laktózu a podobně. Takže to vůbec není jednoduché.

Augé: Napsat hit je velmi složité, ale může se to podařit úplnou náhodou. To už se v historii hudby několikrát podařilo, takže bychom byli rádi, kdyby se to povedlo i nám.

Momentálně jste na turné a letos v létě budete vystupovat na festivalu Colours Of Ostrava. Pamatujete si, kdy jste tam byli poprvé?

Rosnay: Ano, jméno toho festivalu si pamatuju perfektně.

Bylo to před osmi lety a vy jste se zapsali do historie, protože jste si tehdy přivezli největší vybavení ze všech kapel, které v Ostravě do té doby hrály. Co můžeme čekat tentokrát?

Rosnay: Přivezeme toho dvakrát tolik.

Co chcete, aby si fanoušci z vaší show odnesli?

Rosnay: V první řadě chceme, aby se bavili. To je hlavní důvod, proč to děláme. Musí to být zábava. Rádi bychom, aby se publikum pořádně odvázalo a odneslo si taky hezké vzpomínky na ten večer.