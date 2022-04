Na podporu Ukrajiny nazpíval Julian Lennon otcovu skladbu Imagine

Julian Lennon se zpěvu téhle písně, jejíž vydání spadalo do doby, kdy probíhala válka ve Vietnamu, dlouhá léta bránil. Prohlašoval, že jediná událost, která by ho přiměla změnit názor, by byl konec světa.

Byla to ale válka na Ukrajině, která ho donutila přehodnotit svůj dosavadní postoj k jedné z nejslavnějších otcových písní. „Je to nepředstavitelná tragédie a jako člověk a umělec jsem cítil povinnost reagovat tím nejvýznamnějším způsobem, jakého jsem byl schopen,“ uvedl na svém Twitteru a kanálu YouTube.

Dodal ještě, že tahle skladba vyjadřuje společnou touhu po celosvětovém míru. „Přeneseme se díky ní do prostoru, kde se láska a sounáležitost stávají naší realitou, i když jen na okamžik.“

Předělávka Imagine vznikla na podporu sbírky #StandUpForUkraine, kterou zorganizovala nezisková organizace Global Citizen. Juliana Lennona v ní na kytaru doprovází Nuno Bettencourt, bývalý člen kapely Extreme a spolupracovník Janet Jackson, Rihanny nebo Dweezila Zappy.