RECENZE: Jako zpěvák je seriálový Ted Mosby sympatický, ale nevzrušivý

Byl to především Marshall Eriksen v podání Jasona Segela, který v seriálu Jak jsem poznal vaši matku své okolí neustále oblažoval nějakými popěvky, nezřídka dost vlezlými, ale zábavnými. Hlavní hrdina Ted Mosby se zpěvem moc neprojevoval. Jeho představitel Josh Radnor nicméně nyní debutoval jako zpěvák a skladatel pětipísňovým EP One More Then I’ll Let You Go. A zní přesně tak, jako by ho složil a nazpíval právě Ted Mosby.

One More Then I’ll Let You Go Josh Radnor Hodnocení­: 55 %

Jsou to hezké, úhledné, melodické písničky, a když je posloucháte, úplně vidíte Teda, jak s kytarou na kanapi zpívá a zbytek osazenstva seriálu, tedy Marshall, Robin a Lily, se zasněnými úsměvy tleská do rytmu. Jen Barney Stinson se drží vzadu, ponechávaje si svůj sarkasticky odtažitý výraz. Ve skutečnosti se však dojímá ze všech nejvíc.

Radnor není velký zpěvák ani výjimečný skladatel. Ale je sympaťák a pět písniček se dá v pohodě několikrát vyslechnout. Brnkají na romantickou strunu (Apocalyptic Love Song), lze u nich spokojeně podupávat do rytmu (You Feel New). Víc než milá kuriozitka to však není.