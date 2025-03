S vámi bude v nebi veselo. Na Zímu vzpomíná Dejdar, Cibulka, Žilková i Suchý

Člověk plný energie a optimismu. Tak vzpomíná na zesnulého Josefa Zímu herec Martin Dejdar, který svého času slavil na televizních obrazovkách úspěch s vlastní verzí ruské pohádky Mrazík. Vycházel při ní z nezapomenutelného českého dabingu, jemuž vévodil Zíma jako Ivánek.

„Osobně jsem se s vámi potkal díky vašim vystoupením v Ypsilonce. A bez vašeho Ivánka z Mrazíka bych nikdy nezískal diváckou cenu TýTý. Moc vám děkuji. Cítil jsem k vám velký respekt a úctu. Vaše energie a optimismus byly nakažlivé. Čest vaší památce a myslím, že tam s vámi bude veselo,“ napsal na svůj Instagram Martin Dejdar.

Pohnutě na Josefa Zímu na Facebooku zavzpomínala také zpěvákova manažerka Petra Nováková. „Odešel… byl má rodina, můj kamarád, přítel, ale také oblíbený zpěvák, herec a vysněný princ mnoha dam a dívek,“ uvedla.

„Odešel a najednou nastalo zvláštní ticho... Byl jsi nejen zpěvák, o kterého jsem se starala, ale také kamarád a přítel, bez kterého jsem si nedovedla představit, že slavím třeba narozeniny. Má dcera si Tě navždy bude pamatovat, jako ‚dědečka‘, který chodil na její besídky do školky a nechal si vyprávět o jejich baletních úspěších. Tušili jsme to a přesto je realita neuvěřitelná. Vždycky Tě budeme mít moc rádi a nikdy na Tebe nezapomeneme!“ pokračovala dále manažerka.

Vzpomínku na prince Radovana z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele přidal na sociálních sítích i moderátor Honza Musil: „Moje maminka pana Zímu milovala. Byl to její Pepíček. A dechovku zpívala spolu s ním i moje babička. Pro mne je ale jeho osobnost spojena samozřejmě s pohádkou. Nádherný odkaz jste nám zanechal. Děkujeme.“

Pohnutí na svém facebookovém profilu neskrýval ani publicista a spisovatel Ondřej Suchý. „Měl jsem tu čest po té, co vystupoval v televizní Kavárničce dříve narozených i v rozhlasovém Nostalgickém muzeu zábavy, stát se jeho přítelem. Zažil jsem s ním pár veselých příhod, o kterých nyní však psát pro slzy nemohu. Pepíku, telefonovali jsme si, ale bohužel už nemůžeme - číslo do nebe žádné neznám. Buď tam šťastný se všemi svými kolegy, už Tě žádná bolest trápit nebude. R.I.P.“

K smrti Josefa Zímy se vyjádřila i herečka Veronika Žilková: „Pepíčku, moc vzpomínám na ty roky, kdy jsme spolu hráli v divadle. Gospel Ráno je smutné, jdu z práce domů už nikdo tak nezazpívá.“

Společně s životním partnerem Michalem Jagelkou sdílel na sociálních sítích vzpomínku i moderátor Aleš Cibulka.

„Náš milý Pepíčku, co na to říct? Bylo nám velkou ctí patřit mezi tvé přátele. Tvůj elán a chuť do života byly nakažlivé, obdivuhodné. Učili jsme se od tebe neskutečnou profesionalitu, skromnost, smysl pro decentní humor, úctu k tvým fanouškům a potřebu dělat věci na sto procent. Bylo nám ctí ti připravit velkolepé devadesátiny a dodnes nás dojímá, jakou jsi z nich měl radost. Pozdravuj tam někde obě Evičky, tedy tvou Nastěnku i Pilarku. Hodně jsme toho společně zažili a nikdy nezapomeneme.“