V pražských Strašnicích se uskuteční poslední rozloučení s Josefem Zímou

Skupina Poetika vstoupila se svým klipem o nočním životě Speedrun do Óčko Chart. Proti ní zabojuje o hlasy diváků se svou novinkou skupina Brixtn a dvě zahraniční spolupráce - Dua Lipa s Jeannie z...

Hudebník a rozhlasový moderátor Šimon Kalousek, mladší bratr zpěváka Jana Kalouska, zrealizoval pod hlavičkou projektu Saint-Simon album If London Was Prague. Vzdává na něm poctu kapele Beatles a...

Televizní reality show, toť líheň všemožných individuí, toužících nejen po výhře, ale také po zviditelnění se na obrazovkách. Týká se to i soutěže Survivor, v jejímž letošním ročníku figurují i čtyři...

Místo klubu Na Rampě budou milovníci hudby chodit v Jablonci nad Nisou nově do klubu Stage. V září ho ve zdejším Eurocentru otevře bubeník kapely Krucipüsk a bývalý provozovatel libereckého klubu...

Říká o sobě, že je líný, ale pokud se podíváte na jeho dosavadní život, dá se tomu jen těžko věřit. Stačí připomenout jen zlomek z toho, co má Janek Ledecký za sebou: Žentour, muzikály Hamlet a...

Animovaný Spermageddon slibuje „první jízdu na plné koule“. Doslova

Norský animovaný muzikál by asi řada diváků přehlédla, kdyby se nejmenoval Spermageddon a nebyl do patnácti let nepřístupný. Na teenagerskou komedii o prvním sexu z pohledu spermií zve distributor...