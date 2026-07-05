Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nezmar Josef Zíma, zvládal rokenrol i dechovku. Smrt kolegy si navždy vyčítal

Autor:
  20:00

Fotogalerie15 Premium

„Když přijdu na pódium, lidi se mi dívají do očí, zpívají se mnou a vidím, že mě mají rádi, je to pořád obrovský pocit,“ říká zpěvák a herec Josef Zíma, který tento měsíc slaví už 90. narozeniny. Většina televizních pamětníků si ho spojuje s dechovkou, třebaže on sám škatulkování nemá rád. Nebo s pohádkovým princem Radovanem, na něhož se zas nerad dívá. Na jaké divadelní role tedy vzpomíná nejraději a jaké šlágry nemůžou v jeho programu chybět? Které opery poslouchá a kvůli čemu nemá rád rappery? Jaké melodie si pamatuje z mobilizace v roce 1938 a proč si cení facky od profesora Nedbala? | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

Jsou umělci, kteří dělají celý život stále totéž. Jsou i umělci, kteří střídají žánry jako ponožky a vlastně nedělají nic pořádně. A pak tu byl Josef Zíma, který dosáhl nejvyššího mistrovství hned v několika disciplínách. Pro jednu generaci byl romantickým filmovým princem, pro jinou bigbítovým hejskem, pro další žoviálním zpěvákem dechovek a pro tu nejmladší hvězdou muzikálů.
Pohnuté osudy

Ve své práci vždy nejvíc uznával profesionalitu a řemeslo a mezi žánry nedělal rozdíl. Na jeho úspěšný život však vrhalo stín několik tragédií, které neminula ani smrt.

Je jaro roku 1960 a v soudní síni se schyluje k vynesení rozsudku. Obžalovaným je populární herec a zpěvák Josef Zíma. O půl roku dříve totiž způsobil vážnou dopravní nehodu, když při návratu z natáčení usnul za volantem. Na následky zranění zemřel televizní režisér Jiří Jungwirth, doživotní následky měla zpěvačka Judita Čeřovská, zle na tom byl i sám Zíma. Víc než šrámy na těle ho však tíží svědomí. Vyčítá si smrt kolegy a pokorně přijímá tříletý podmíněný trest. Několik dalších let musí vyjít s životním minimem, zbytek vydělaných peněz odvádí na bolestné poškozeným.

Dozvuky osudné nehody se však ozývají ještě několik dalších let. Nejenže se jeho žena pokusí o sebevraždu, ale na světlo vypluje i fakt, že Zíma byl pravděpodobně odsouzen neprávem.

Během natáčení Princezny se zlatou hvězdou ho nejvíc bavil šermířský souboj, při kterém však museli asistovat zdravotníci. Jeho protivník mu totiž při jednom šermířském výpadu málem usekl nohu.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
titulek

Zlobivá Yvonne Přenosilová. Vondráčková jí vzala první hit, emigrací si zachránila krk

Yvonne Přenosilová

Málokomu se poštěstí, aby se stal legendou za pouhých pět let a z nich pak těžil po zbytek života....

Okouzlující vtipálek Jiří Grossmann. Smrti se smál, z divadla ho odvezla sanitka

Jiří Grossmann

Byl to snad největší gentleman tuzemské populární hudby 60. let. Jiří Grossmann měl přirozený šarm,...

Hubatá Věra Špinarová. Největší hit nejdřív odmítla, smrt bratra nikdy nepřijala

Malá vzrůstem, velká hlasem. Takhle jednoduše se dá charakterizovat Věra...

Malá vzrůstem, velká hlasem. Takhle jednoduše se dá charakterizovat Věra Špinarová, zpěvačka, v...

Režim ji chytil do pasti, kolegové poslali na smrt. Štěpničkovou však nezlomili

Jiřina Štěpničková a Rudolf Hrušínský ve filmu Barbora Hlavsová z roku 1942

Měla uhrančivé tmavě modré oči, které prý člověku nahlédly přímo do duše. Jiřina Štěpničková byla ...

Vztekloun českého divadla s jemnou duší. Petr Haničinec byl muž plný protikladů

Herec Petr Haničinec na snímku z roku 2005.

Petr Haničinec byl hercem protikladů. Bouřlivák, drsňák, ale i citlivý recitátor poezie nebo...

Vystřídala řadu štací i milenců. Na fízla v posteli však Ljuba Hermanová doplatila

Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by...

Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by vystihovala celý její život....

Karel Černoch podlehl tlaku a omluvil se za protestsong. Rakovinu přičítal autonehodě

Karel Černoch (2004)

Dělat si legraci z černochů nebo lidí s nadváhou je dnes považováno za nekorektní humor. Není to...

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký...

Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...

Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy

Harvey Keitel se baví na červeném koberci (3. července 2026)

Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...

Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce

Zpěvačka Annet X zaujala během úvodu červeného koberce (3. července 2026).

V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...

Nezmar Josef Zíma, zvládal rokenrol i dechovku. Smrt kolegy si navždy vyčítal

Premium
„Když přijdu na pódium, lidi se mi dívají do očí, zpívají se mnou a vidím, že...

Jsou umělci, kteří dělají celý život stále totéž. Jsou i umělci, kteří střídají žánry jako ponožky a vlastně nedělají nic pořádně. A pak tu byl Josef Zíma, který dosáhl nejvyššího mistrovství hned...

5. července 2026

GLOSA: Závěrečný den Beats for Love korunoval Alesso, Charlotte de Witte i papež

DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)

Ostravský festival elektronické taneční hudby Beats for Love je u konce. Našlapaným programem znovu potvrdil svou dominanci na poli tuzemských hudebních akcí a znovu překonal návštěvnický rekord...

5. července 2026  16:33

Bílý ďábel je tady. Festival ocenil jednoho z nejlepších kameramanů historie

Oscarový kameraman Robert Richardson s Křišťálovým glóbusem (5. července 2026)

Kameraman Robert Richardson, držitel tří Oscarů a sedmi dalších oscarových nominací, převzal na karlovarském festivalu ocenění Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii....

5. července 2026  16:02

Stanový Tádž Mahal a mimóza ke snídani. Jak se během festivalu bydlí na Rolavě

Stanové městečko Rolava. Podle pracovníků recepce je letošní zájem o stanové...

I letos slouží stanové městečko Rolava jako levnější alternativa ubytování na karlovarském filmovém festivalu. Do kempu míří rodiny s dětmi, pravidelní návštěvníci i lidé, kterým na poslední chvíli...

5. července 2026  15:31

I’m Outta Love! Podívejte se, jak Anastacia rozpálila velkou karlovarskou party

Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026).

Na karlovarském festivalu se v sobotu večer představila Anastacia. Oblíbená zpěvačka se stala hlavní hvězdou ostře sledované BigBoard party, které se uskutečnila v Poštovním dvoře za účasti celebrit,...

5. července 2026  13:43

Bez vás by Bartoška Golema neporazil. Mirka Spáčilová dostala cenu od festivalu

Mirka Spáčilová přebírá cenu od karlovarského festivalu za dlouholetou profesní...

Dlouholetá novinářka iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová dostala společně s dlouholetou novinářkou Práva Věrou Míškovou speciální ocenění od karlovarského festivalu. Vedení filmové přehlídky jim tím...

5. července 2026  13:18

VE VARU S MIRKOU: Když nejde Jesse, zaskočí Bob, a za volská oka míchanice

Premium
Dustin Hoffman si jde sednout mezi diváky, aby spolu s nimi mohl sledovat film...

Karlovarský festival má jednu vzácnou vlastnost, již za totality národ dovedl k dokonalosti, totiž schopnost improvizace. Hodí se na každém kroku, včetně lovců autogramů.

5. července 2026

TELEVIZIONÁŘ: Indiana Jones se sice loučí, ale pořád má humor i styl

Indiana Jones a nástroj osudu

Stanice Prima Max nasazuje v sobotu večer i v neděli vpodvečer jeden a týž titul, Indiana Jones a nástroj osudu. Tedy poslední dobrodružství archeologa vyzbrojeného znalostmi, kloboukem, bičem a...

5. července 2026  8:15

Hrál jsem jen samé klaďase, říká o sobě Harvey Keitel, „čistič“ Wolf z Pulp Fiction

Harvey Keitel

Charismatický americký herec Harvey Keitel je známý z rolí drsných chlapíků – policistů, vojáků, mafiánů nebo agentů FBI. Jednou z jeho posledních postav, kterou mohli diváci vidět na filmovém...

5. července 2026  6:30

Klempíř nakonec do Karlových Varů přijel, zvěčnil se s podcasterem Strakatým

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku...

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v sobotu přijel do Karlových Varů, kde se koná mezinárodní filmový festival, jehož slavnostního zahájení se ministr v pátek nezúčastnil. Šéf resortu kultury...

4. července 2026  17:48,  aktualizováno  21:13

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet! O čem je film Kopytem sem, kopytem tam?

Kopytem sem, kopytem tam

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabízí každý rok kromě nových snímků také filmovou klasiku v digitálně restaurované verzi. Tentokrát organizátoři zvolili film Kopytem sem, kopytem tam...

4. července 2026  15:30

Ve dvaceti nevíme, kým jsme. A já to nevím dodnes, uvedl Hoffman svého Absolventa

Dustin Hoffman uvádí v Thermalu slavný film Absolvent (4. července 2026).

Dustin Hoffman, největší hvězda karlovarského festivalu, osobně ve Velkém sále uvedl film Absolvent. Po krátkém úvodu, kdy mu vestoje dlouze tleskal celý sál, si Hoffman sám sedl mezi diváky, aby se...

4. července 2026  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.