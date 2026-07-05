Ve své práci vždy nejvíc uznával profesionalitu a řemeslo a mezi žánry nedělal rozdíl. Na jeho úspěšný život však vrhalo stín několik tragédií, které neminula ani smrt.
Je jaro roku 1960 a v soudní síni se schyluje k vynesení rozsudku. Obžalovaným je populární herec a zpěvák Josef Zíma. O půl roku dříve totiž způsobil vážnou dopravní nehodu, když při návratu z natáčení usnul za volantem. Na následky zranění zemřel televizní režisér Jiří Jungwirth, doživotní následky měla zpěvačka Judita Čeřovská, zle na tom byl i sám Zíma. Víc než šrámy na těle ho však tíží svědomí. Vyčítá si smrt kolegy a pokorně přijímá tříletý podmíněný trest. Několik dalších let musí vyjít s životním minimem, zbytek vydělaných peněz odvádí na bolestné poškozeným.
Dozvuky osudné nehody se však ozývají ještě několik dalších let. Nejenže se jeho žena pokusí o sebevraždu, ale na světlo vypluje i fakt, že Zíma byl pravděpodobně odsouzen neprávem.
Během natáčení Princezny se zlatou hvězdou ho nejvíc bavil šermířský souboj, při kterém však museli asistovat zdravotníci. Jeho protivník mu totiž při jednom šermířském výpadu málem usekl nohu.