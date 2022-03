Rocker se slovenskými kořeny Jon Bon Jovi slaví šedesátiny

Jon Bon Jovi se narodil přesně před 60 lety v americkém New Jersey jako Jon Francis Bongiovi jr. Jeho otec pocházel z italské Sicílie, matka z Německa. Má ale i slovanský původ. Babička z otcovy strany pocházela ze Slovenska. Jmenovala se Elizabeth Benkovská a její rodiče Mária Benkovská a Ján Benkovský emigrovali ze Slovenska do USA.

Hudební manželství

Best of Jon Bon Jovi Ty nejlepší klipy s vašimi komentáři přímo na obrazovce 2. 3. od 19:00 na Óčko STAR.

Ve třinácti letech založil svou první skupinu Raze, kde hrál na kytaru a klavír. O tři roky později stál u zrodu kapely Atlantic City Expressway se současným členem skupiny Bon Jovi Davidem Bryanem. Jejich hudební „manželství“ vydrželo dodnes.

V jednadvaceti chodil Jon Bon Jovi zpívat znělky do jednoho newyorského rádia, kde se později rozhodli zařadit jeho píseň Runaway na kompilační album místních talentů. S Bryanem téhož roku zformoval skupinu Bon Jovi. V roce 1984 vydali první desku a Runaway se coby debutový singl dostal do TOP 40 americké hitparády. Světový úspěch přinesla skupině v roce 1986 třetí deska Slippery When Wet s hity You Give Love a Bad Name nebo Livin’ on a Prayer.

Úspěšná hardrocková osmdesátá léta završilo album New Jersey z roku 1988, které přineslo pět singlů, jenž se umístily do první desítky žebříčku Billboard Hot 100, což je nejvíce v historii. Dosud skupina vydala patnáct studiových alb. Poslední vyšlo v roce 2020 (recenzi najdete zde). Je jednou z nejprodávanějších amerických rockových formací a byla uvedena v roce 2018 do rokenrolové síně slávy. Loni se jí podařilo na Youtube s písní It’s My Life dosáhnout miliardu zhlédnutí.

Skupina Bon Jovi

Vedle kapely se Jon Bon Jovi dokázal prosadit i sólově. Nahrál muziku k filmu Mladé pušky II. a za píseň Blaze of Glory získal Zlatý glóbus a hudební cenu AMA. K dalšímu sólovému albu Destination Anywhere natočil i krátký film, ve kterém si zahráli Demi Moore, Kevin Bacon nebo Whoopi Goldberg. Další film, k němuž natočil soundtrack, se jmenuje Jako za starejch časů.

Jon Bon Jovi ale netočil k filmům jen muziku, v několika si i zahrál. Velké role dostal ve filmech Muž v hlavní roli, Valentino, Little City, Upíři 2: Nemrtví, U-571 nebo Šťastný nový rok. Objevil se i v seriálech Sex ve městě, Západní křídlo nebo Ally McBealová. Jeho herecká kariéra se ale, co se úspěchů týče, ani vzdáleně nepřiblížila hudební.

Fotbal a starost o bezdomovce

Mimo umění miluje Jon Bon Jovi americký fotbal a byl dokonce spoluvlastníkem týmu Philadelphia Soul. Jinak se zpěvák věnuje charitě. Zaměřuje se především na bezdomovce. V roce 2007 pro ně začal opravovat blok patnácti domů ve Philadelphii a se svou nadací The Jon Bon Jovi Soul Foundation otevřel v roce 2011 restauraci, kde lidé platí za jídlo jen tolik, kolik si mohou dovolit. Za svou práci v charitě i v umění ho prestižní univerzita v Princetonu ocenila v roce 2021 čestným doktorátem.

Zpěvák Jon Bon Jovi otevřel restauraci Soul Kitchen.

Běžec na dlouhé tratě

Stejně jako hudební manželství s Davidem Bryanem vydrželo Bon Jovimu i to skutečné se spolužačkou Dorotheou Hurley. „Našel jsem tu pravou hned na první pokus. Je nejlepší na světě,“ řekl zpěvák pro časopis People. Vzali se v roce 1989 v Las Vegas a mají spolu tři syny a jednu dceru, která jim udělala vrásky na čele, když v roce 2012 skončila v nemocnici kvůli předávkování drogami. Bon Jovi přiznal že sám s drogami v mládí experimentoval, ale brzy pochopil, že se od nich musí držet dál. „Vždy jsem cítil, že nemám dostatečnou mentální stabilitu, abych drogy zvládl,“ řekl Bon Jovi. Dcera už se po tomto incidentu k drogám nevrátila, dokončila školu a dnes pracuje jako produkční.

K šedesátým narozeninám Jona Bon Joviho odvysílá dnes televize Óčko STAR klipový speciál Best of Bon Jovi od 19:00. Přímo na obrazovce uvidíte také vzkazy a přání českých fanoušků a můžete prostřednictvím facebookové stránky Óčko STAR připojit vlastní.