RECENZE: Novinku Bon Jovi přijmou bez výhrad jen ti, kdo je mají v srdci navždy

Nelze samozřejmě po Bon Jovi chtít, aby se pokoušela vrátit v čase napodobením tehdejší bombastické produkce alb jako Slippery When Wet nebo New Jersey. Rovněž jí nelze mít úplně za zlé, že už nezkomponuje obří celosvětové hity jako You Give Love A Bad Name, Keep The Faith, Born To Be My Baby nebo Bad Medicine. Co ale zaráží, a nad čím je nutné se v případě novinky Forever pozastavit, je podivně krotký a neduživý zvuk. Kytary aby si člověk téměř domýšlel a celkově deska zní tence a chudě, téměř jako nějaké lepší demo.

Jsou to pořád Bon Jovi, ale jaksi okleštění, místy znějící jako revival sebe sama.