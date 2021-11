Grammy vyhlásily nominace. Nejvíc jich má muzikant Jon Batiste

Sedm nominací mají zpěvačky Billie Eilish a Olivia Rodrigo. Dvě nominace získal rovněž skladatel a šestinásobný držitel Grammy Vince Mendoza za dvě skladby z desky Freedom Over Everything, kterou nahrál společně s Českým národním symfonickým orchestrem.

Mendoza má šanci uspět má se skladbou Concerto for Orchestra: Finale v kategorii nejlepší instrumentální skladba a rovněž se skladbou To The Edge of Longing v kategorii nejlepší aranžmá, nástroje a zpěv.

„Máme z toho obrovskou radost, protože je to vlastně naše iniciativa a hodně jsme se té desce věnovali. Začali jsme na ní pracovat asi před čtyřmi nebo pěti roky. Kromě toho, že je v ní hodně energie, jsme také jejími producenty. Jsem proto rád, že se to takto vrací. Už ta nominace je odměna,“ reagoval ředitel Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl po oznámení nominací na cenu Grammy.

O cenu v hlavní kategorii, tedy album roku, se podle organizátorů utkají Jon Batiste s Justinem Bieberem, Billie Eilish, Dojou Cat, H.E.R, Kanye Westem, Tonym Bennettem a Lady Gaga, Olivií Rodrigo a Taylor Swift.

Jon Batiste je možná největším překvapením Grammy. Letošní držitel ceny Oscar za hudbu k animovanému filmu Duše si vysloužil nominace na Grammy také v kategorii nahrávka roku – za album We Are. Jeho nominace zahrnují několik žánrů včetně R&B, jazzu nebo klasické hudby.

Ceny Grammy patří mezi nejprestižnější ocenění v hudebním průmyslu, předány budou na slavnostním ceremoniálu v Los Angeles 31. ledna.