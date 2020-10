Zemřel zpěvák Johnny Nash, proslavil jej reggae hit I Can See Clearly Now

Nash zemřel v úterý ve svém domově přirozenou smrtí, řekl jeho syn John Nash portálu TMZ. „Byl to skvělý otec, rodina pro něj byla všechno. Miloval lidi a celý svět, bude nám všem chybět,“ uvedl.



Johnny Nash, narozený v srpnu 1940 v Houstonu v Texasu jako John Lester Nash, jako první zpěvák nepocházející z Jamajky začal v místní metropoli Kingstonu nahrávat hudbu ve stylu reggae. Měl ale písničky i v jiných hudebních žánrech.

Nash přestal pravidelněji vystupovat na sklonku 80. let. Své poslední studiové album Here Again vydal v roce 1986.

Píseň I Can See Clearly Now vydaná v roce 1972 tehdy čtyři týdny vládla hudebnímu žebříčku Billboard Hot 100 a stala se hitem i v Kanadě, Velké Británii a Jihoafrické republice.

Byla mnohokrát přezpívána, například Rayem Charlesem v roce 1978 či Leem Towersem v roce 1982. Svou verzi nahrál také jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff v roce 1993 pro film Kokosy na sněhu. Cliffovi to tehdy zajistilo jeho nejlepší umístění v americkém hudebním žebříčku.