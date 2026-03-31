Přepít všechny vampýry! Do Prahy přijede Johnny Depp se svými rockovými kumpány

Kapelu Hollywood Vampires založila výše zmíněná jména, tedy hollywoodská herecká hvězda Johnny Depp, jeden ze zakladatelů hororového rocku Alice Cooper a kytarista Joe Perry ze skupiny Aerosmith. Jméno souboru odkazuje na stejnojmennou partu rockových bouřliváků v čele s Alicem Cooperem. Kdo se chtěl dostat do jejích řad, musel na jednom z večírků, které se konaly v Los Angeles nebo v Londýně, přepít všechny stávající členy.
V roce 2015 debutovali Hollywoodští vampýři bezejmenným albem, na němž se pohostinsky podíleli Paul McCartney, frontman AC/DC Brian Johnson nebo herec Christopher Lee, představitel Sarumana z Pána prstenů. Kromě vlastních skladeb deska obsahovala předělávky od Jimiho Hendrixe, The Who, Led Zeppelin, Small Faces nebo Pink Floyd.
O čtyři roky později na debut navázali deskou Rise, na níž předělali například ikonickou skladbu Heroes od Davida Bowieho a připomněli také padlého rockového hrdinu Johnnyho Thunderse, někdejšího člena The New York Dolls, bez nichž by nejspíš nebyli Guns N’Roses, Aerosmith a zástupy dalších glam rockových spolků.