Krádeže v muzice: Soudy prohráli Madonna, Johnny Cash i Support Lesbiens

Velké hudební hvězdy stále častěji čelí podobným nařčením. V minulosti vleklé soudní spory o autorství prohrála Madonna nebo třeba George Harrison z The Beatles.

Plagiátorství v muzice se těžko dokazuje. Podobnost mezi písněmi nemusí nutně znamenat, že autor kopíroval. Ed Sheeran se bránil u soudu tím, že song Oh Why od Samiho Switche nikdy neslyšel a podobnost refrénu s jeho hitem Shape of You je čistě náhodná. Soud to uznal.

Krádež, nebo náhoda? Víte, které písni se podobá Láska je láska od Lucie Bílé? Televize Óčko STAR odvysílá speciální playlist nápadně podobných songů v neděli od 18:00 a v repríze v pondělí od 19:00.

Většina sporů se k soudu ani nedostane a autoři se domluví na mimosoudním vyrovnáním, případně přiznání podílu na autorství. Často ale spor znamená mnoho let soudních tahanic.

Dvacet let dlouhý spor

Jedním z nejdelších sporů o autorství si prošel člen The Beatles George Harrison, který musel u soudu dokonce předvádět, jak skládá. Toto ponížení snášel, aby dokázal, že svou píseň My Sweet Lord neokopíroval od americké dívčí skupiny The Chiffons. Nápadně se totiž podobala songu He’s So Fine.

Po 27 letech právnických tahanic došel soud k paradoxnímu verdiktu – je to plagiát, ačkoli Harrison nekopíroval vědomě. Nakonec musel zaplatit v přepočtu 15 milionů korun. Získal ovšem autorská práva na obě písně.

Ani jeho původní skupina se ale nevyhnula sporům o autorství, i když většinou nedošly až k soudu. Spor vedli třeba s nigerijským muzikantem Jimmym Scottem kvůli písni Ob-La-Di, Ob-La-Da. Název a refrén prohlašoval za svůj, usiloval o spoluautorství, nakonec se ale dostal před soud kvůli neplacení výživného bývalé manželce, takže skupinu požádal, aby zaplatila jeho soudní výlohy a pokuty.

Paul McCartney souhlasil s tím, že se za to Scott vzdá nároků na autorství Ob-La-Di, Ob-La-Da. Mimosoudně se John Lennon vyrovnal i s Chuckem Berrym kvůli písni Come Together a její podobnosti se songem You Can’t Catch Me.

Částečným plagiátem je i slavná píseň Johnnyho Cashe Folsom Prison Blues. Cash si vypůjčil část songu Crescent City Blues od Gordona Jenkinse. Ten na něm pak vysoudil 75 tisíc dolarů.

Spor o autorství prohrála i Madonna kvůli písni Papa Don’t Preach, která je plagiátem songu Sugar Don’t Bite od Sama Harrise. Přesná částka, kterou autoři Donna Weiss a Bruce Robert na zpěvačce vysoudili, není známa. Ví se ale, že musela Madonna zaplatit 2,5 milionu dolarů libanonskému zpěvákovi Fairuzovi za vykradení jeho písně Al Yawm Ulliqa Alal Khashaba pro svůj hit Erotica.

Skupina Black Eyed Peas musela za píseň My Humps zaplatit 1,2 milionu dolarů a přiznat 75 procent autorství Lynnovi Tolliverovi, protože se ukázalo, že píseň je kopií jeho songu I Need a Freak.

Obří sumu vysoudili potomci zpěváka Marvina Gaye, jehož píseň Got To Give It Up využili Pharrell Williams a Robin Thicke pro svůj hit Blurred Lines. Zaplatit museli přes sedm milionů dolarů.

Dosud největší suma byla v sázce ve sporu skupiny Led Zeppelin kvůli slavné skladbě Stairway to Heaven. Podle obžaloby z roku 2016 pochází melodie z instrumentální skladby Taurus od skupiny Spirit. Píseň už vydělala v přepočtu jedenáct miliard korun. Po čtyřech letech ale soud rozhodl ve prospěch skupiny Led Zeppelin a určil, že o plagiát nejde.

České plagiáty

Plagiátorství se řeší i mezi českými umělci. Většinou ale nekončí u soudu. Skupinu O5 a Radeček dlouho upozorňovali fanoušci na podobnost jejich songu Prázdné lahve s písní Richarda Krajča a Tomáše Kluse Cesta. K žalobě ale nedošlo. Šumperská skupina o ní ani neuvažovala.

Balada Akorát Davida Deyla se zase nápadně podobá písni Unfaithful od Rihanny. Zpěvák se k tomu nikdy nevyjádřil a Rihanna zřejmě nemá o Deylově songu ani ponětí, takže tady se kopírování řešit nebude.

První a zatím jediný soudní spor na toto téma v Česku proběhl mezi zpěvákem Janem Kalouskem a kytaristou skupiny Support Lesbiens Jaromírem Helešicem. Ten údajně v písni In Da Yard použil motiv Kalouskovy písně Chodím ulicí.

Po několika letech a odvolání k Vrchnímu soudu v Praze Jan Kalousek nakonec tento spor vyhrál a Jaromír Helešic mu musel zaplatit 200 tisíc korun, ačkoli je soudkyně vyzývala, aby se dohodli mimosoudně. Byl to ale Helešic, který trval na soudním rozsudku, protože chtěl, aby soudci svým názorem vytvořili vzor, podle kterého se budou řídit i ostatní autorské spory.

Ve speciálním klipovém pořadu televize Óčko STAR můžete v neděli od 18:00 (nebo v repríze v pondělí od 19:00) sami porovnat, jak se některé písně různých interpretů podobají a dozvědět se o nich další zajímavosti.