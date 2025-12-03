Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jindřich Göth
Seriál
Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco řediteli věznice, zareagoval spontánně vztyčeným prostředníčkem. O jeho koncertu za mřížemi je další díl seriálu Slavné fotografie.
Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969) | foto: Jim Marshall / RR Auction

Johnny Cash (1972)
Johnny Cash koncem šedesátých let koncertoval v amerických věznicích. Nahrávky...
Přebal desky Johnny Cash At San Quentin
Johnny Cash se svojí ženou June (11. listopadu 1974)
15 fotografií

V určité fázi své hudební kariéry se začal zpěvák a kytarista Johnny Cash oblékat výhradně do černé. Vyjadřoval tím podporu všem utlačovaným, ponižovaným a vězněným. Nezůstalo jen u nošení černého oblečení, „man in black“, jak se Cashovi přezdívalo, jezdil zpívat a hrát do vězení odsouzeným.

Slavné fotografie

Ze záznamů těchto vystoupení vznikla série koncertních „vězeňských“ alb, z nichž nejznámější je dvojice At Folsom Prison z roku 1968 a o rok později vydané At San Quentin. Nás bude v tuto chvíli zajímat druhá zmíněná.

Ve věznici v San Quentinu Johnny Cash zahrál osvědčené songy jako I Walk The Line, Wanted Man z repertoáru Boba Dylana nebo desperátskou klasiku Folsom Prison Blues s legendárním „ale já jsem odprásk chlapa v Renu / jen abych ho viděl umírat“.

Zazněly také dvě zbrusu nové skladby A Boy Named Sue a San Quentin. Z vystoupení vzniklo nejen koncertní album, ale také televizní dokument pro Velkou Británii. A ještě k jedné historické události ten den došlo. A vznikla, jak to v těchto případech často bývá, naprostou náhodou. Momentálním hnutím mysli.

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)
Johnny Cash (1972)
Johnny Cash koncem šedesátých let koncertoval v amerických věznicích. Nahrávky z Folsomu a San Quentinu vstoupily do dějin country hudby
Přebal desky Johnny Cash At San Quentin
15 fotografií

V jednu chvíli se k Johnnymu Cashovi přitočil fotograf Jim Marshall a vyzval ho, aby nějak vyjádřil své pocity a postoje vůči vězeňským orgánům. A Johnny Cash přímo do objektivu ukázal vztyčený prostředníček, což doprovodil odpovídající grimasou.

Jim Marshall stiskl spoušť a zrodila se ikonická fotografie. Esence desperátského a ryze rock and rollového přístupu ke světu kolem, k autoritám. Jedno velké „fuck off“ všem nadutým mocipánům.

Jde o jednu z nejcitovanějších, nejpoužívanějších a nejznámějších fotografií, které kdy hudební scéna – bez ohledu na žánry a styly, neboť zde nejde o hudební škatulky, ale životní postoj – zrodila. A bezmála o třicet let později se tento snímek znovu dostal do veřejného prostoru, tentokrát ve zcela nových souvislostech.

V roce 1994 spojil Johnny Cash své síly se slavným a vlivným producentem Rickem Rubinem. V jeho portfoliu nalezneme jména jako Slayer, Metallica, Beastie Boys, Public Enemy, Linkin Park, Rage Against The Machine, AC/DC, Aerosmith a mnohá další.

Vdechl v té době již skomírající Cashově kariéře nový směr a smysl. Vyprodukoval s ním sérii vynikajících desek American Recordings, přičemž za druhou v pořadí s podtitulem Unchained získal Johnny Cash v roce 1998 cenu Grammy v kategorii Nejlepší countryové album.

Zpěvák prožíval velký comeback, ovšem scéna, která by z toho měla mít největší radost, totiž countryová, se o jeho hudbu v té době vůbec nezajímala. Ani jedno americké countryové rádio Cashovy písničky nehrálo. Což šokovalo především Ricka Rubina, který se rozhodl jednat.

Beatles na přechodu tlačil čas, slavný obal vzbudil zvěsti o Paulově smrti

Zaplatil celostránkovou inzerci v hudebním magazínu Billboard, kterou tvořila fotografie Johnnyho Cashe s „fakáčem“ a ironický vzkaz: „American Recordings a Johnny Cash by rádi poděkovali hudební scéně v Nashvillu a country rádiím za jejich podporu“.

Countryoví matadoři jako Willie Nelson nebo George Jones ji Johnnymu Cashovi v reakci na tento radikální krok vyjádřili. Prvně jmenovaný inzerát vyvěsil ve svém tourbusu, aby byl všem příchozím na očích, a prohlásil, že „John mluví za nás za všechny“.

Johnny Cash zemřel v roce 2003, ale jeho odkaz je stále živý, jeho dílo stále aktuální. A když se znovu zadíváte na jeho slavnou vězeňskou fotografii, stále je v ní něco elektrizujícího. Vibruje napětím a nebezpečím. Popuzuje, fascinuje, provokuje. Splnila do puntíku svůj účel.

Vstoupit do diskuse

Ve dveřích vlaku zavraždil rukojmí. Zrnitá fotka vystavila Nizozemsku účet za kolonie

Jan Stappenbeld: Poprava rukojmích v uneseném vlaku č. 734 poblíž nizozemského...

Nizozemsko si připomíná padesát let od krvavého únosu, který mu vystavil účet za jeho koloniální...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Křídla pana Makovičky. Svérázný vynálezce ukázal sílu snů za tvrdé normalizace

Pan Makovička na Hradčanech. Reportáž o svérázném vynálezci vyšla v Mladém...

Seriál Oprýskaná Praha sedmdesátých let. Hradčany. Maličký krámek s pohlednicemi a v něm starý snílek s...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Vítězná fotka Czech Press Photo v kategorii Každodenní život vznikla náhodou....

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?

Loretta Switová jako major Houlihanová v prvním díle kultovního seriálu M.A.S.H.

Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...

Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

Film Pomocnice míří do kin.

Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...

RECENZE: Jak si vypůjčit velrybí stoličku. Ve filmu Na horách baví jen funící Krejčíková

50 % Premium
Aneta Krejčíková a Igor Orozovič ve filmu Na horách

Island, Thajsko, Bali a teď Nepál; režisér Rudolf Havlík pojímá filmařinu jako cestovní kancelář. Byť v novince Na horách se z velehor přesune do Krkonoš, kde postavy z Horské služby vybaví motivy...

Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...

3. prosince 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

Soutěž
Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je...

vydáno 3. prosince 2025

Odvážné dílo, směšné dialogy. První diváci Avatara 3 mluví o pohlcující podívané

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

V pondělí 1. prosince si v Dolby Theatre v Hollywoodu za účasti hvězdných hostů odbyl slavnostní premiéru očekávaný velkofilm Avatar: Oheň a popel. První ohlasy jsou vesměs nadšené, režisér James...

2. prosince 2025  15:30

Hes, Lambora i Klus jako Baťové. Kampa chystá muzikál o slavné obuvnické rodině

Tomáš Klus, Oskar Hes a Šimon Opp na plakátě k novince Klan Baťa

Po Medě, Werichovi, Martě a Formanovi se Letní scéna Musea Kampa rozhodla uvést novinku o dalším významném jménu našich moderních dějin. Tentokrát to ovšem nebude jen jedna osobnost, nýbrž rovnou...

2. prosince 2025  14:50

Rakouská herečka při představení kousla kolegu do zadku. U soudu dostala pokutu

Herečka Anna Wernerová Friedmannová pózuje před objektivem. (12. září 2025)

Zaplatit 2 100 eur (50 tisíc korun) musí rakouská herečka Anna Wernerová Friedmannová za to, že při divadelním představení kousla svého hereckého kolegu příliš silně do pozadí. Rozhodl o tom v úterý...

2. prosince 2025  14:04

RECENZE: Zelená na všech rozích. Tři sestry jsou protilékem na blbou náladu

Premium
Snímek z dokumentu Tři sestry: 40 let na scéně

Čtyři dekády na scéně slaví soubor pivních poetů Tři sestry a při této příležitosti vydal nové album nazvané prostě Pub art. Nečekejme nic neslýchaného, deska působí jako sumář důvěrně známých...

2. prosince 2025

Nový ředitel Pražského jara je z České filharmonie. Chce festival i mimo Prahu

Robert Hanč, nový ředitel festivalu Pražské jaro

Novým ředitelem festivalu Pražské jaro bude dosavadní generální manažer a umělecký ředitel České filharmonie Robert Hanč. Funkce se ujme 1. ledna. Rozhodla o tom správní rada festivalu.

2. prosince 2025  12:57

Volíme Knihu roku LN. Dnes naposledy pošlete svůj hlas, vyhrajte poukazy na nákup knih

Žena s knihou na gauči.

Druhý ročník Ceny čtenářů, digitální sestry tradiční ankety Kniha roku Lidových novin, jde do finále. Vyhrát mohou i hlasující čtenáři webů Lidovky.cz a iDNES.cz, mezi které rozdělíme patnáct poukazů...

18. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  2. 12. 11:03

Eliška Křenková se v nové minisérii představí jako významná česká světice

Natáčení historické minisérie o Anežce České. (2. prosince 2025)

Historická minisérie o Anežce České zachycuje osud jedné z nejvýznamnějších českých žen. Projekt České televize nazvaný Anežka má za cíl ztvárnit dosud neodhalený život světice, která duchovně...

2. prosince 2025  10:52

KOMENTÁŘ: Děti, vločky a slzy. Jen Mádl dokáže z vánoční reklamy vykouzlit film

Premium
Jiří Mádl při natáčení vánoční reklamy Hlavně klid

Podle vzoru televizního pořekadla, že existují jenom pořady dobré, špatné a z Brna, by se dalo říci, že reklamy jsou pouze dobré, špatné a vánoční. Právě třetí kategorie teď ždímá slzy a pije krev.

2. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Roli Libora Boučka na turné zatím neprozradíme, lákají na léto Chinaski

Koncert kapely Chinaski 30 v O2 areně k výročí vydání prvního alba (11....

Skupina Chinaski pokřtila v prostorách Radiocafé v budově Českého rozhlasu dvojalbum 1. symfonická se záznamem květnového koncertu ve Foru Karlín, kde vystoupila společně se Symfonickým orchestrem...

2. prosince 2025  8:24

Král mýtů, děsu i pohádek. Erben každé ráno vykašlal dva lavory krve, líčí etnolog

Premium
Petr Janeček

Karel Jaromír Erben nebyl jen skvělý básník, ale i folklorista světového významu. Do českých dějin se zapsal jako sběratel lidových písní, pověstí a pohádek i jako tvůrce právní terminologie,...

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.