RECENZE: Mayall se obklopil hvězdnými hosty, z desky sálá jen radost

Sympatické je, že John Mayall je ve svých pětaosmdesáti stále aktivní a pořád se nebrání ani spolupráci s o generace mladšími muzikanty. Obojí vrchovatě dokazuje aktuální deskou Nobody Told Me. A že ještě nepatří do starého železa, předvede tuzemskému publiku osobně v pátek na koncertu v pražském Foru Karlín.

Nobody Told Me Autor: John Mayall a hosté Hodnocení­: 70 %

Ale zpět k nahrávce. Na tu si Mayall pozval zvučná jména současné bluesové scény, jakými jsou bluesrockový kytarista a zpěvák Joe Bonamassa, ceněná bluesová písničkářka Carolyn Wonderland nebo Steven Van Zandt, hudebním fanouškům známý hlavně jako kytarista ze Springsteenova E Street Bandu, těm ostatním se spíš vybaví coby herec z mafiánských seriálů Rodina Sopránů či Lilyhammer.

Fajnšmekry a znalce bude zajímat, že deska vznikala v kalifornském Studiu 606, které patří kapele Foo Fighters, a na mixážním pultu, na němž vznikala i legendární deska Rumours od Fleetwood Mac. Pro běžného posluchače možná postačí konstatovat, že album prostě dobře zní.

Titulní skladba, která desku uzavírá, je pomalá více než sedmiminutová balada, zbytek nahrávky však docela šlape. Píseň Like It Like You Do jako by svou surovostí vypadla z repertoáru padesátkových rockerů, na druhou stranu třeba That’s What Love Will Make You Do je perfektně swingujícím kouskem s výbušným sólem či doprovodem dechů. Podílel se na ní kytarista Todd Rundgren.

Společná láska k hudbě z celé nahrávky jenom sálá, sám Mayall mluví o vyloženě zamilovaném projektu, což je znát. Když desku ohlašoval, psalo se o tom, že někteří z hostů se k němu připojí také na turné. To startuje dnes v Hamburku, takže se budeme muset nechat překvapit. Nicméně už teď je jasné, že kmotr britského blues své fanoušky nezklame.