Boj za mír v posteli. Johna a Yoko vyfotil teenager s falešným průkazem

„V té době jsem měl jediný cíl – stát se fotografem,“ vzpomíná Nizozemec Govert De Roos, který později měl to štěstí zvěčnit Freddieho Mercuryho, Davida Bowieho, The Jacksons 5, zpěvačku skupiny Blondie Deborah Harryovou nebo čtveřici ABBA.

„V novinách jsem se dočetl, že Lennon a Ono pořádají tiskovou konferenci v hotelu Hilton v Amsterdamu a rozhodl jsem se tam za každou cenu dostat,“ pokračuje De Roos, jinak velký obdivovatel Johna Lennona, nejen jeho hudby, ale i názorů a postoje k světu.

Podnikavý a energický teenager nelenil ani chvilku, vyrobil si falešný novinářský průkaz a vystál si frontu, aby se do apartmánu, kde John a Yoko pokojně v pyžamech demonstrovali za mír, dostal. Zamával svépomocí vyrobeným průkazem ochrance před očima a ta k jeho nesmírné úlevě pokynula, aby šel dál.

„Myslím, že mě s falešným průkazem okamžitě prokoukli, ale zkrátka nad tím v duchu mávli rukou a řekli si: ‚Fajn, ať tam jde‘,“ říká De Roos po letech. Šel a podařilo se mu vytvořit jeden z nejsymboličtějších snímků té doby. John a Yoko leží v posteli, na oknech za zády mají nápisy Hair Peace a Bed Peace, na peřině vidíme položenou kytaru.

Je v tom čirá naivita i odhodlanost, víra, něha i kus exhibicionismu. Je to také svým způsobem konceptuální umělecký počin, přičemž jednu z hlavních rolí hraje člověk „slavnější než Ježíš“. Druhou pak většinou fanoušků Beatles nenáviděná osoba, jejíž jméno se stalo synonymem člověka, který rozboří něco, co je všem drahé a téměř svaté.

Celá akce Bed-In, nebo také Bed-In for Peace, vlastně započala 20. března 1969 na Gibraltaru, kde se John Lennon a Yoko Ono za značného zájmu veřejnosti vzali. John měl za sebou manželství s Cynthií Powellovou (rozvedli se v listopadu 1968), Yoko ukončila vztah s filmovým producentem Anthonym Coxem.

O pět dní později se novomanželé přesunuli do pokoje číslo 702 (šlo o prezidentské apartmá) hotelu Hilton, kde přijímali novináře, poskytovali rozhovory a vyjadřovali nesouhlas s válkou ve Vietnamu. Jak to bývá, část veřejnosti jejich počin nadchl, část znechutil a hovořilo se o zlehčování tak závažné situace, jakou je válečný konflikt.

Z postele v Hiltonu se pár na přelomu května a června 1969 přesunul do hotelu Queen Elizabeth v kanadském Montrealu, kde uspořádal druhý Bed-In se zcela stejným cílem a zaměřením.

Původně chtěli John a Yoko v postelové demonstraci pokračovat v New Yorku, ale emigrační úřady odmítly Lennona do USA pustit. Oficiálně kvůli dřívějšímu usvědčení z užívání marihuany, skutečným důvodem ale byly spíše hudebníkovy levicové názory, s nimiž měla problém administrativa Bílého domu v čele s tehdejším prezidentem Richardem Nixonem.

Akce Bed-In dala vzniknout skladbě Beatles The Ballad of John and Yoko. Pár se k sobě přimkl velmi silně, prakticky už nebylo možné zahlédnout Johna bez Yoko a podobně. Nebe sice úplně bez mráčku nebylo – v dubnu 1973 se hrdličky rozešly a do náručí si padly opět až v lednu 1975 – ale pak spolu žili šťastně, až do Johnovy tragické smrti v prosinci 1980 z popudu choré mysli Marka Chapmana.