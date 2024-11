Vraťme rock and rollu koule, psal Lennon Claptonovi. Chtěl superkapelu

V osmistránkovém dopise vzdává John Lennon, kytarista, zpěvák a polovina skladatelské duše kapely Beatles, hold Claptonovu umu a nastiňuje vizi projektu, který by koncertoval po celém světě, včetně Číny a tehdejšího Sovětského svazu.

„Jak určitě víš, já i Yoko si tvé hudby i tebe samotného velmi vážíme. Znáš hudbu, kterou společně děláme a doufáme, že i v budoucnu dělat budeme. Každopádně poté, co jsme se nezúčastnili koncertu pro Bangladéš, máme čím dál větší chuť vyrazit na turné. Ale ne tak, jak jsem to zažil s Beatles, což bylo večer co večer utrpení,“ píše Lennon v dopise, jehož části jsou k vidění na webu americké CNN.

Koncert v Bangladéši uspořádal Lennonův spoluhráč z Beatles George Harrison v srpnu 1971. V newyorském Madison Square Garden vystoupili Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russel, samozřejmě George Harrison a také Eric Clapton.

Pro slavného kytaristu nebyl začátek 70. let dobrým obdobím. Bojoval se závislostí na heroinu, trápil se kvůli vztahu s Pattií Boydovou, která byla v té době provdaná za George Harrisona, pročež se stáhl z veřejného života.

John Lennon v dopise vyjadřuje pochopení pro Claptonovu složitou životní situace a nabízí pomoc.

„Oba jsme si prošli něčím podobným a věřím, že bychom si mohli vzájemně být oporou. A hlavně, Ericu, vím, že v tobě dokážu probudit něco opravdu velkého, většího než co bylo ve tvé hudbě dosud ke slyšení. Nechci na tebe nijak tlačit, ale pokud se to povede a dáme se dohromady, cítím, že vznikne něco opravdu velkého, co pomůže vrátit rock and rollu koule. Nejde mi o tvoje jméno, ale o tvůj um,“ zní Lennonova slova, pod nimiž je podepsaná i Yoko Ono.

Kromě Lennona, Ono a Claptona měli nový hudební projekt tvořit producent a skladatel Phil Spector – stejnou měrou fenomenální jako šílený – hudebník a výtvarník Klaus Voormann (mimo jiné autor obalu beatlesovského alba Revolver), bubeník Jim Keltner, jehož portfolio zahrnuje jména jako Bob Dylan, Pink Floyd, Rolling Stones, David Crosby, B. B. King, Alice Cooper a mnoho dalších, a pianista Nicky Hopkins. Jeho jméno se pojí například s The Kinks, Paulem McCartneyem, Jeffem Beckem, Jefferson Airplane a dalšími.

S těmito a dalšími hudebníky působil John Lennon v experimentální kapele Plastic Ono Band, v níž figurovali i Ringo Starr a George Harrison.

„Osobní vyjádření v ručně psané podobě dokumentuje Lennonovu neutuchající vášeň pro hudbu. Připomíná nám pozoruhodné propojení dvou z nejvýraznějších ikon světové hudby a dokumentuje možný vznik něčeho, co mohlo zásadně promluvit do rockové historie,“ stojí v prohlášení aukční síně.

Bohužel, naplnění se Lennonova vize superkapely nedočkala a on sám v prosinci 1980 zemřel.