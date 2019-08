VIDEO: Plachetka zpíval Dona Giovanniho divákům naloženým ve vaně na střeše

Adam Plachetka zazpíval ve čtvrtek večer pro třicet van na Střeše Lucerny při západu slunce nad Hradčany. Opera Don Giovanni je s Prahou tradičně spjata, Wolfgang Amadeus Mozart ji psal a uvedl v premiéře právě v české metropoli. V unikátním prostoru Střechy Lucerny však zazněla nevšedním způsobem.

Část diváků si ji totiž užila přímo v rozehřáté vaně. Dresscodem přitom nebyly plavky, ovšem pro operu standardní společenský oděv. Akci pořádá spolek Piána na ulici kavárníka Ondřeje Kobzy, který zároveň provozuje Střechu Lucerny.

„Vany mají navodit pocit jakýchsi ‚hudebních lázní‘. Hudba patří do živlu vody. Zároveň jde i o to, dělat věci jinak. Jistě je důležité se do Rudolfina a opery náležitě obléci. Zároveň jde ale především o hudbu a její vnímání. Třeba toto provedení a jeho následný audiovizuální záznam pomůže zpřístupnění klasické hudby širšímu publiku,“ řekl ještě před akcí Ondřej Kobza.



Za klavírního doprovodu Lukáše Klánského vystoupili spolu s Plachetkou také Miloš Horák, Eva Kývalová a Tomáš Jindra.