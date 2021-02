RECENZE: John Carpenter napíná a straší i bez hororových obrázků

Režisér a scenárista John Carpenter, autor snímků jako Halloween, Věc, Mlha, Velké nesnáze v Malé Číně nebo Šílenství, už natáčení filmů zřejmě definitivně pověsil na hřebík – poslední položkou jeho filmografie je horor The Ward z roku 2010 – a soustředí se na skládání hudby.

Nic nového, soundtracky ke svým počinům si zhusta obstarával sám a ukažte mi filmového nadšence, který nezná ústřední motiv z Halloweenu.

Aktuální počin Lost Themes III: Alive After Death navazuje na první dva díly, které Carpenter rovněž natočil s pomocí svého syna Codyho Carpentera a kmotřence Daniela Daviese.

Jde o imaginární hudební doprovod k mysteriózní, místy hororové podívané. Prim hrají táhlé syntezátorové plochy, podbarvované ve volnějším rytmu tepajícími beaty. Představivost jede na plné obrátky, stačí si jen k jednotlivým skladbám přimyslet vlastní obrazový doprovod.

Lost Themes III: Alive After Death John Carpenter Hodnocení­: 60 %

Carpenterovi a Davies vyznávají minimalistický přístup k věci. Jejich hudba stojí na jednoduchých, ale výrazných motivech. Přesně v tomto duchu ostatně John Carpenter zkomponoval zmíněné hudební téma k Halloweenu a fungovalo to naprosto dokonale. Však se také ke specifické atmosféře Carpenterových skladeb a filmů odvolávají zástupy dnešních synthwaveových projektů.

Co mi na Lost Themes III ale místy nesedí, je nepříliš vhodné použití elektrické kytary. Zní nadbytečně, hned v úvodní Alive After Death nebo v jinak brilantní a napínavé Vampire’s Touch je vyloženě rušivým elementem. Album by se bez ní klidně obešlo – vyvrcholení a katarze lze dosáhnout i jinak než poněkud neinvenčním sólováním a otřepanými kytarovými riffy.