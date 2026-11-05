České publikum ji zná mimo jiné díky duetu Srdce nehasnou, který v roce 2019 nazpívala se svým otcem Karlem Gottem. Ve vlastní tvorbě se ale Charlotte Gott vydala jiným směrem. Zvolila angličtinu a současný zvuk na pomezí popu a R&B.
Vedle zpěvu se věnuje hudební produkci, kterou studuje na jedné z nejprestižnějších hudebních škol na světě, Berklee College of Music. Její hlasový projev pomáhala rozvíjet koučka Lorna Blackwoodová, která pracovala například s Duou Lipou a Ellie Goulding.
První singl si nadělila ke dvacátinám
První sólovou autorskou skladbu In Too Deep představila 30. dubna 2026, v den svých dvacátých narozenin. Píseň vznikla v londýnském studiu Eastcote a zachycuje emoce v komplikovaném vztahu.
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„Vím, že to nebude lehké, ale cítím, že jsem připravená to minimálně zkusit,“ uvedla při vydání skladby o svých zahraničních ambicích.
Po debutovém singlu následovala skladba I Could Be Mine. Třetí píseň Paris představila v červenci. Začátkem srpna k ní zveřejnila videoklip natočený přímo ve francouzské metropoli, který má už téměř půl milionu zhlédnutí.
Singly předznamenávají debutové EP, které zpěvačka plánuje vydat na podzim 2026.
Producent pracoval s Miley Cyrus i Jamesem Bluntem
Za produkcí stojí britský hudebník Sacha Skarbek. Jeho jméno najdou posluchači například mezi autory hitů Wrecking Ball od Miley Cyrus nebo You’re Beautiful a Goodbye My Lover Jamese Blunta. Spolupracoval také s Adele.
Tvorba Charlotte Gott sklízí pochvaly i výhrady, její profesionální zpracování však oceňují i kritičtější hlasy. Singl I Could Be Mine zaujal Ewu Farnou. „To je milé. Přijde mi to jako Meghan Trainor a líbí se mi text v refrénu,“ řekla pro CNN Prima NEWS. Upozornila také na očekávání, která zpěvačku provázejí kvůli slavnému otci.
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Letos je Charlotte nominovaná v kategorii Objev roku Českého slavíka společně s Therou, Slavíčkem a skupinou Gufrau. O vítězi rozhodují posluchači, kteří mohou hlasovat do 15. listopadu.