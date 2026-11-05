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Jméno Gott znovu ve Slavíkovi. Charlotte bojuje o titul Objev roku

Tereza Hrabinová
  12:34
Charlotte Gott

Charlotte Gott | foto: Instagram

Charlotte Gott tak, jak ji veřejnost moc nezná. Bez výrazného make-upu, s...
Karel Gott, Charlotte Ella Gottová
Charlotte Gott
Charlotte Gott
15 fotografií
První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní se uchází o titul Objev roku Českého slavíka.

České publikum ji zná mimo jiné díky duetu Srdce nehasnou, který v roce 2019 nazpívala se svým otcem Karlem Gottem. Ve vlastní tvorbě se ale Charlotte Gott vydala jiným směrem. Zvolila angličtinu a současný zvuk na pomezí popu a R&B.

Vedle zpěvu se věnuje hudební produkci, kterou studuje na jedné z nejprestižnějších hudebních škol na světě, Berklee College of Music. Její hlasový projev pomáhala rozvíjet koučka Lorna Blackwoodová, která pracovala například s Duou Lipou a Ellie Goulding.

Charlotte Gott
Charlotte Gott tak, jak ji veřejnost moc nezná. Bez výrazného make-upu, s širokým úsměvem a v uvolněné atmosféře působí přirozeněji než na stylizovaných promo snímcích
Karel Gott, Charlotte Ella Gottová
Charlotte Gott
15 fotografií

První singl si nadělila ke dvacátinám

První sólovou autorskou skladbu In Too Deep představila 30. dubna 2026, v den svých dvacátých narozenin. Píseň vznikla v londýnském studiu Eastcote a zachycuje emoce v komplikovaném vztahu.

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„Vím, že to nebude lehké, ale cítím, že jsem připravená to minimálně zkusit,“ uvedla při vydání skladby o svých zahraničních ambicích.

Po debutovém singlu následovala skladba I Could Be Mine. Třetí píseň Paris představila v červenci. Začátkem srpna k ní zveřejnila videoklip natočený přímo ve francouzské metropoli, který má už téměř půl milionu zhlédnutí.

Singly předznamenávají debutové EP, které zpěvačka plánuje vydat na podzim 2026.

Producent pracoval s Miley Cyrus i Jamesem Bluntem

Za produkcí stojí britský hudebník Sacha Skarbek. Jeho jméno najdou posluchači například mezi autory hitů Wrecking Ball od Miley Cyrus nebo You’re Beautiful a Goodbye My Lover Jamese Blunta. Spolupracoval také s Adele.

Tvorba Charlotte Gott sklízí pochvaly i výhrady, její profesionální zpracování však oceňují i kritičtější hlasy. Singl I Could Be Mine zaujal Ewu Farnou. „To je milé. Přijde mi to jako Meghan Trainor a líbí se mi text v refrénu,“ řekla pro CNN Prima NEWS. Upozornila také na očekávání, která zpěvačku provázejí kvůli slavnému otci.

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Letos je Charlotte nominovaná v kategorii Objev roku Českého slavíka společně s Therou, Slavíčkem a skupinou Gufrau. O vítězi rozhodují posluchači, kteří mohou hlasovat do 15. listopadu.

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