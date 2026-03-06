Jitka Čvančarová vydala debutový singl. Píseň jí napsal Michal Malátný

  11:22
Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová vydala první singl Přítelkyně noc, který pro ni napsal a s ní i nazpíval Michal Malátný. Novinka na pomezí popu, rocku a šansonu otevírá novou etapu její hudební tvorby a předznamenává chystané debutové album. Produkcí měl na starosti Matěj Belko z kapely Tata Bojs.
Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová | foto: Lucie Robinson

Obal singlu Přítelkyně noc
Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová
Jitka Čvančarová na party Forbes Misfits Night v Karlových Varech (10. července...
Jitka Čvančarová na předávání Českých lvů (8. března 2025)
Jitka Čvančarová je známá nejen díky filmovým a divadelním rolím, ale také jako interpretka, která se s lehkostí pohybuje napříč hudebními žánry.

Její hlas zněl v několika filmech a seriálech, mimo jiné v Nabarveném ptáčeti, Kouzlu derby či Kukačkách. Vystoupila v koncertních poctách Haně Zagorové, Yvonně Přenosilové, okouzlila diváky v show Tvoje tvář má známý hlas, hostovala se skupinou Chinaski a na albu Andělé strážní nazpívala duet se Štefanem Margitou. Delší dobu zároveň připravuje vlastní koncertní projekt, který má být propojený s chystaným debutovým albem.

V péči vydavatelství Supraphon vydala debutový singl Přítelkyně noc. Píseň napsal Michal Malátný, který v ní zároveň vystupuje jako pěvecký host. Novinka se pohybuje na pomezí popu, rocku i šansonu a nese poetický text. Jde o první skladbu, na jejíž tvorbě se Jitka Čvančarová aktivně podílí, a otevírá tak novou etapu své hudební dráhy. Produkce se ujal hudebník Matěj Belko a silný vizuál singlu vytvořila renomovaná módní fotografka Lucie Robinson.

„S Jitkou se pravidelně potkáváme v La Fabrice v komedii Kleopatra, kterou pro nás napsal Petr Kolečko. Míváme tak možnost mluvit i o věcech mimo divadlo, a proto mě Jitka požádala, zda bych pro ni nenapsal píseň. Jsme oba tak trochu noční tvorové, což se promítlo i do nálady skladby. Mám radost, jak ji Jitka fantasticky nazpívala,“ uvedl Michal Malátný, frontman kapely Chinaski.

„S Michalem jsme přátelé, máme se moc rádi a vzájemně se respektujeme. Myslím, že se velmi dobře známe a cítíme se. Už dřív jsme spolu nazpívali píseň na desku Chinaski, několikrát jsem byla hostem na jejich koncertech. A Michal je také jedním z těch, kteří mě povzbuzují k tomu, abych vydala sólové album,“ dodala Jitka Čvančarová.

6. března 2026  11:22

