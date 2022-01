Hudbu tvořím pomocí pěti elementů, říká zpěvačka Jitka Charvátová

Jaké je pozadí projektu Mia Bohemia?

Jsme ušlechtilé bytosti s úžasnou schopností tvořit. Cokoliv. Tvoření ze strachu nebo z mysli nemá takovou kvalitu jako tvoření z naší božské podstaty. Pokud se do sebe vnoříme, z ticha vyvěrá božská tvůrčí jiskra, se kterou se všichni rodíme. Ta neustále funguje, jen si ji vybrat. Hudba, kterou zhruba dva roky tvořím pomocí pěti elementů (voda, vzduch, země, oheň, láska), iniciuje tento prostor. Gándhí řekl: „Buďte tou změnou, kterou chcete ve světě vidět.“ A tak vznikla Mia Bohemia.

Kromě vás v ní působí Martin Pavlík z kapely Frontier Guards. V ní jste rovněž účinkovala, že ano?

Zpívala jsem ve skladbě Digital End na albu Reload, potom jsme společně dali dohromady cover Enigma pro německou kapelu Fix8:Sëd8. Aktuálně Frontier Guards připravuje album Colony, kde ve dvou skladbách opět zazní můj vokál. Tato spolupráce vedla i ke spolupráci na Mia Bohemia.

Venku jsou vizuály ke skladbám Wonder a Water, budou další videoklipy?

Na jaro připravujeme natáčení nových klipů a samozřejmě chystáme celé album.

Jakým způsobem chápete zmíněné sepětí člověka z přírodou a s živly?Vnímám ho odmalička, ostatně jako každé dítě. Se vstupem do labyrintu světa často ztrácíme kontakt s rájem srdce. Přitom v tomto ráji můžeme neustále spočívat. Je tam vše, co potřebujeme. Proto chodíme do lesa, jezdíme k vodě, posloucháme hudbu, abychom se zase vrátili domů, k naší podstatě.

Tedy něco jako návrat k sobě samým?

Přírodu a vůbec živly můžeme vnímat jako iniciační cestu. Jsme s nimi spojeni, dokonce si skrze ně můžeme připodobnit aspekty své osobnosti. Ať ve hmatatelné, nebo v duchovní rovině. V tomhle duchu vedu i kurzy zpěvu. S Martinem v tomto souzníme, což je také důvod naší spolupráce. Máme podobné vidění věcí, které nás přesahují. Hudba Mia Bohemia je pouze prostředek ke sdělení těchto hodnot.

Přírodní živel je také Oceán – jaké jsou novinky v jeho táboře?

Právě jsme začali s úpravami známých hitů do nových aranží, které chceme od podzimu představit v novém koncertním programu. S tím bude souviset i chystaná deska, jejíž koncept zatím nechci prozrazovat. Do té doby máme v plánu několik speciálních klubových koncertů a letní festivalovou sezonu.