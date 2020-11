Havel se nikdy nepřestal chovat jako obyčejný člověk, vzpomíná Jiří Tichota

Do jaké míry už máte jasno o svém rozlučkovém repertoáru?

My jsme měli repertoár samozřejmě vybraný, už když jsme šli do prvních dvou Luceren na jaře (vyprodaná série závěrečných koncertů Spirituál kvintetu byla v dubnu, po dvou realizovaných koncertech, přerušena kvůli koronaviru, pozn. red.). Po 60 letech hraní doufáme, že víme, jak tříhodinové vystoupení zaplnit. Naopak jsme pořád škrtali a škrtali, a pořád těch písniček bylo moc, protože jsme věděli, že víc než třicet jich odehrát nemůžeme, ale zároveň že z těch několika set, které jsme za ta léta hráli, by si jich nejméně padesátka zasloužila připomenout. Program je především vystavěný tak, aby si lidé s námi zazpívali. Na to my se moc těšíme, protože jsme vždycky dělali sborové zpívání jako disciplínu, jež je opravdu otevřená všem. Vícehlas a společné zpívání může provozovat každý, kdo má na to chuť a trošku odvahy.