Představy Italek o mužích nemůže Čech naplnit, poznal multiinstrumentalista

Jste hudebník, skladatel a nejste na sociálních sítích.

Nejsem. Nemám Instagram, Facebook ani Twitter. Sociální sítě jdou tedy zatím mimo mě, ale je to z mého vlastního rozhodnutí.

A to ještě v dnešní době jde?

Snažím se ukázat, že jde. Možná je to jiná cesta, která určitě přináší různá úskalí a o některé věci tím člověk přichází, ale mně to vyhovuje.