Zemřel Jiří Šebek, spoluzakladatel a baskytarista punkové kapely SPS

V sobotu 8. března zemřel Jiří Šebek, spoluzakladatel, kytarista a později baskytarista SPS. V oblíbené punkové kapele působil do roku 1995. Zprávu o jeho smrti sdílela skupina na Facebooku.

KOMENTÁŘ: Senzační výstavy výtvarného umění v Praze nejsou a zřejmě nebudou

Po delší době jsem vyrazila do Berlína a stálo to za to. Dušan David Pařízek v Berliner Ensemble inscenoval Brechtovu Svatou Johanku z jatek s úchvatnou Stefanií Reinsperger, kterou čeští televizní...