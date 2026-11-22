Je 13. dubna 1981, krátce po půlnoci. Zpěvák Jiří Schelinger táhne s partou známých ulicemi noční Bratislavy. Přijel o dva dny dřív, ubytoval se v hotelu na nábřeží a celý předchozí den strávil v tamním televizním studiu, kde natáčel klip k jedné ze svých písniček. Na place odvedl profesionální výkon, v šatně prý byl ale nesvůj. Chystal se hned vrátit do Prahy, ale cestou z natáčení potkal přátele, a tak se rozhodl s nimi strávit večer. Je noc, na půlku dubna poměrně teplá, parta něco popila v místních vinárnách a její kroky teď vedou k Dunaji.
O několik desítek minut později přibíhá na služebnu VB rozrušená dívka a překotně příslušníkům vysvětluje, že dva mladíci právě skočili ze Starého mostu do temných vln Dunaje. V tašce, kterou svírá v rukou, policisté objeví řidičák známého zpěváka Jiřího Schelingera. Vyhlašují pátrání, po třech hodinách najdou prvního ze skokanů živého, ale druhého nenalézají. Z vody se tu noc nikdo další na břeh nedostal. Teprve o měsíc později vyplaví řeka v jednom ze slepých ramen tělo utonulého muže. Je to zpěvák, který z výsluní tuzemské popové scény zmizel, jako když sfouknete svíčku.
Zkušení muklové mu poradili, že nejrychlejší cesta ven je pokus o sebevraždu, a tak si v cele demonstrativně podřezal žíly.