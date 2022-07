Jiří Korn odvolal O2 arenu. Památnou show zopakovat nejde, vysvětlil producent

„Mám za sebou několik týdnů laborování, kdy jsme oprašovali celý program,“ popsal pro iDNES.cz producent akce Tomáš Ságl. Pořadatelé se nakonec rozhodli tři roky odkládanou reprízu zrušit.

„Deklaroval jsem divákovi, že uvidí ještě jednou úplně to samé. Tak by se ale nestalo a to by byl podvod,“ vysvětlil Ságl. Vyprodaná show v roce 2019 měla značný úspěch a fanoušci volali po její repríze. „Show byla jedinečná, obrovská a úžasná, dal jsem tehdy dohromady zhruba stovku lidí,“ doplnil pořadatel Ságl.

Úspěšný koncert Jiřího Korna se měl proto zopakovat ve stejné podobě. Před třemi lety se lístky na reprízu vyprodaly během několika týdnů. Repríza se však z důvodu koronavirové pandemie několikrát odkládala, poslední naplánované datum bylo letošní září. Pořadatelé však zjistili, že původní rozsah akce již není možné zajistit.

Dle slov Ságla za uplynulé tři roky vazby mezi stovkou lidí vymizely, tým není možné dát dohromady ve zcela stejné podobě. Při plánování pořadatelé narazili i na další komplikace.

Jednou z nich je například nyní nevhodné taneční číslo k písni Miss Moskva. V původní show ji totiž doprovázely tanečnice v ruských uniformách. „Umíte si představit, že by na pódium přišlo dvacet žen v mundúrech ruské armády?“ ptá se Ságl.

Zároveň zrušení tohoto tanečního čísla by diváky ochudilo o původní prvek show. „Toto je však jen střípek, jedna z mnoha komplikací, na které jsme naráželi,“ zdůrazňuje Ságl. Pořadatelé vylučují i spekulace, že Jiří Korn koncert ruší ze zdravotních důvodů.

V pondělí všem lidem, kteří si lístek do pražské O2 areny koupili, pořadatelé odešlou peníze zpět. Producent Tomáš Ságl na závěr dodává, že s Jiřím Kornem plánuje spolupracovat na dalších akcích a koncertech.