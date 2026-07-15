Každý rocker by měl vidět Marilyna Mansona, tvrdí ředitel Masters of Rock

„Měli jsme štěstí na kapely, které jsou v době našeho festivalu na turné, a díky tomu máme opravdu velká jména a hudební ikony. Žánrově je to pestrý program a lineup je podle mě o kus atraktivnější než loni. Vidíme to i na prodejích, o vstupenky je větší zájem,“ řekl ředitel Masters of Rock Jiří Daron.
Headlinerem jsou Helloween, kteří slaví čtyřicet let na scéně. Jak výjimečný bude jejich vizovický koncert?
Je to absolutní hvězda žánru, v power metalu není větší skupiny. Je zajímavé pozorovat jejich vývoj. Strávili jsme spolu hodně času, s kapelou jsme už od roku 2003 a v Česku je exkluzivně zastupujeme. Začínali koncertem ve sportovní hale ve Zlíně, která nebyla ani vyprodaná. Pak dělali hodně halových turné i festivalových vystoupení. Největší skok v atraktivitě přišel po vzniku Pumpkins United, kdy se do kapely vrátili Michael Kiske a Kai Hansen. Byla to naprostá exploze a kapela skokově vyrostla z hal a zimáků pro šest tisíc lidí až do šestnáctitisícové O2 areny v Praze, kterou loni s velkým předstihem vyprodali.
V čem je podle vás kouzlo kapely?
Nahráli spoustu velkých hitů, které zná každý metalista. Jejich koncerty jsou úžasná podívaná z hlediska produkce a zároveň velká show. Mají tři různé pěvecké hlasy, které se krásně doplňují, někdy dokonce zpívají společně. Je unikátní, jak implementovali Kiskeho zpátky do kapely. Sám říkal, že aby se cítil v pohodě, potřeboval vědět, jaká atmosféra v Helloween panuje a jak by se cítil, kdyby se vrátil. Zpěvák Andi Deris ho pozval k sobě domů na španělský ostrov Tenerife, aby spolu strávili čas a zjistili, jaká je mezi nimi chemie. Nakonec z toho vzniklo silné přátelství a Michael se dokonce rozhodl přestěhovat také na Tenerife. Ukázalo se, že nikomu z nich nejde o pozici ve skupině a vlastní ego.
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Pamatujete, jak se Kai Hansen poprvé přidal k Helloween před lety na Masters of Rock?
Ano, velký podíl na reunionu nese i náš festival. První náznak spojování s bývalými členy přišel právě na Masters of Rock. Kai dříve v Helloween zpíval a hrával, pak odešel a k nám jezdil se svojí skupinou Gamma Ray. Jednou jsme měli obě kapely na stejném ročníku a napadlo mě, jestli by si s nimi nechtěl zase zahrát. Mám rád podobné bonbonky a exkluzivní věci, které fanouškům nabízíme. Kývl na to on i Helloween, s sebou vzal ještě kytaristu Henja Richtera z Gamma Ray a udělali jam session, během níž zahráli tři nebo čtyři písničky. Bylo to okouzlující a mělo to takovou energii, že se to samotným muzikantům zalíbilo. Následně spolu obě kapely jely turné a předváděly tuto společnou show po celém světě. Chyběl už jen Kiske. A když se přidal, vznikli Pumpkins United.
Co rozhodlo o angažování Marilyna Mansona a jak složitá byla jednání?
Je to naprostý fenomén a mainstreamové jméno, které znají i lidé, kteří o rockovou muziku ani nezavadili. A také velmi extravagantní umělec. Když jsme loni přivezli Tilla Lindemanna z Rammstein, mysleli jsme si, že to nejde překonat, ale možná k tomu letos dojde. Už jen to, že spojil jméno nejoblíbenější ženy v Americe s jedním z nejnenáviděnějších masových vrahů, vypovídá o kontroverzi jeho osobnosti. Vyrůstal v křesťanské rodině, která mu náboženství zprotivila, a ve svých textech i tvorbě se proti němu vymezuje. Věděl jsem od kamarádů z Live Nation, že bude v létě v Evropě, a nakonec jsme se dohodli na termínu.
Jak se vám líbil Mansonův loňský vyprodaný koncert na bývalém zimním stadionu v Holešovicích?
Pamatuju si, že média tam nemohla fotit, povolení měli jen dva lidé a já byl jedním z nich. Jakmile jsme dali oznámení o jeho koncertě na Masters of Rock na Facebook, mělo to obrovskou čtenost a fotky z Prahy vidělo přes 200 tisíc lidí. Hudebně je to jiný zážitek, než na jaký jsou lidé zvyklí z klasického heavy metalu. Marilyn Manson umně pracuje s atmosférou, světly a celkovým vyzněním. Je to velmi zajímavé a každý fanda rockové hudby by ho měl alespoň jednou vidět.
Arch Enemy přijedou s novou zpěvačkou Lauren Hart, bude to hodně očekávané vystoupení?
Bude to třetí zpěvačka Arch Enemy na našem festivalu. Začínali tady s Angelou, pamatuju si, jak měla ve Vizovicích rtěnkou na tričku napsané Masters of Rock. Když se rozhodla skončit a stát se manažerkou skupiny, měl jsem obavu, že ji nikdo nedokáže nahradit, ale Alissa posunula kapelu zase o kus dál a neustále rostli. I je zastupujeme od začátku a vidím, jakou cestu ušli. Dnes jsou v pozici velké kapely, která utáhne halový koncert. A jsem moc zvědavý na novou zpěvačku Lauren. Fanoušci Arch Enemy jsou v napětí, půjde teprve o jejich druhé letní vystoupení v Evropě a jeden z nejočekávanějších koncertů festivalu. Každý bude zvědavý.
Na soupisce nechybí dvě velká jména z oblasti tvrdší hudby, Slaughter to Prevail a In Flames. Co si od nich slibujete?
Chceme oslovovat i mladší publikum a Slaughter to Prevail jsou pro ně ideální. Je to tvrdá, deathcorová kapela, která je na vzestupu a hrála jako hlavní hvězda ve Foru Karlín v Praze. Sami si přáli hrát ve stejný den jako Marilyn Manson, protože spolu dříve jeli turné a mají k sobě blízko. Proto jsou v neděli a hlavní páteční slot připadl In Flames. Patří mezi průkopníky melodického death metalu, je to legenda svého žánru a na Masters of Rock budou poprvé. Přitom jsem se o ně snažil opakovaně, stejně jako třeba o Marilyna Mansona nebo The Rasmus. Ti už byli jednou na našem plakátu, ale nakonec nejeli turné, protože neměli nové album. Někdy je to komplikované. Jsem rád, že to letos vyšlo a i tahle formace konečně dorazí.
Pojďme projít jednotlivé dny. Čtvrtek začne s Fleretem, což je už tradice, že?
Stejně jako Rock for People má Vypsanou fiXu, máme my svůj fenomén, kterými jsou Fleret. Jednou za dva roky otevírají festival a těší se obrovskému zájmu všech metalových fanoušků. Zahrají i legendy jako Agent Steel a Voivod, Curse of Cain se skvělými kostýmy a muzikou. Poprvé přijede člen Nightwish Marco Hietala se svou sólovou kapelou. Festival dobře zná, pro Nightwish je Masters of Rock jeden z nejoblíbenějších festivalů vůbec. Marko zde byl jednou i hostem Delain.
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Večer pak bude patřit německým kapelám Kissin’ Dynamite a Dirkschneider.
Zpěvák Kissin’ Dynamite Hannes se rozhodl skončit s koncertováním, už mu nevyhovuje život na cestách v tourbusu. Muzikantský život není dlouhodobě pro každého a on usoudil, že už je toho moc a není schopen dál cestovat. Zmohlo ho to. Našel si za sebe náhradu a dál bude fungovat jako manažer, podobně jako Angela u Arch Enemy. Než ukončí kariéru, odehraje mimo Německo jediné vystoupení, a to bude u nás. Masters of Rock byl první festival v zahraničí, kam byli jako mladí kluci pozváni, a od té doby k nám mají krásný vztah. Hannes navíc říkal, že se musí rozloučit i se zahraničním publikem.
Dirkschneider je klasika. Fanoušci Uda vědí, že když vystupuje jako U. D. O., hraje vlastní skladby, ale když jede projekt Dirkschneider, má repertoár Accept. V kapele je s ním také Peter Baltes, další zakládající člen Accept. Zajímavé je, že slaví 40 let od alba Balls to the Wall a tomu je přizpůsobena dramaturgie. Na závěr dne pak vystoupí Ad Infinitum, což bude krásná tečka. Je to mladá kapela, která nabírá další fanoušky, a mají výbornou zpěvačku Melissu.
Pátek je docela pestře namixovaný, souhlasíte?
Vidím to stejně. Od začátku máme mladé a pro naše publikum ne tolik známé skupiny, nechybějí ale ani dobří známí a oblíbení Brainstorm nebo Angus McSix, těším se i na symfonický metal v podání Visions of Atlantis. Večer pak začne koncertem Cavalery. Max je miláček českého publika, stejně jako Udo. Má několik projektů, se kterými jezdí, je to takový rodinný klan, v němž se doplňují s bratrem a syny. Část léta věnuje projektu Cavalera, část pak jede pod hlavičkou Soulfly. Žánrová proměna asi docela promíchá i publikum, na The Rasmus a In Flames se to pod pódiem prostřídá. V noci potom zahrají Orden Ogan, výborný německý power metal.
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Na koho upozorníte v sobotu?
Miracle of Sound nikdy na Masters of Rock nehráli. Jejich písničky jsou známé z počítačových her a jsou velmi populární mezi mladými. Udělali jsme jim samostatný koncert a sami byli překvapeni, jak ho dokázali zaplnit. Primal Fear jsou dnes už legenda. Mat Sinner měl před časem zdravotní problémy, ale po návratu je kapela ještě silnější. Jejich comebackový koncert v Praze byl vyprodaný. Mají navíc krásnou kytaristku Thaliu, která i zpívá. Když naposledy hráli ve Vizovicích Feuerschwanz, ještě nebyli tolik známí. Ale už se prosazují, strhávají davy a na festival jsou ideální zábavou. Mají zaplněné pódium, spoustu muzikantů v kostýmech, tanečnice, fireshow. Je to barvitá, líbivá a skotačivá muzika. Minule na ně každý koukal podobně jako na Electric Callboy. Tvrdou tečkou večera budou dánští Neckbreakker.
A je tady neděle s velkolepým vyvrcholením v podobě Slaughter To Prevail a Marilyna Mansona.
Ještě před nimi odpoledne vystoupí Crucified Barbara, což je ženská kapela vracející se na Masters of Rock. Když holky kdysi vyjely poprvé hrát mimo Skandinávii, bylo to právě v likérce. The Gathering u nás zase byli na druhém ročníku a teď přijedou po více než dvaceti letech. Připravili comeback a výroční show, kdy připomenou své nejúspěšnější album. Také oni dlouho nehráli. Jen zpěvačka Anneke vystupovala sólově. Je to strašně milá ženská, mám její fotku, jak sedí v zákulisí v roce 2004, a když jsem ji nedávno viděl, uvědomil jsem si, jak ten čas letí. Tehdy to byla mladá holka. Lordi večer přivezou hororový hrad a největší produkci, jakou kdy měli. Technici budou mít opravdu hodně práce. V neděli večer se sejdou tři obrovské produkce, které jdou hned po sobě. Máme ale největší pódium, jaké je v Česku k dispozici, takže máme kam odkládat techniku.
Existuje nějaká kapela, kterou se snažíte do Vizovic dostat už několik let?
Pořád jsou skvělé skupiny, které u nás ještě nehrály a hodily by se sem. Loni jsme měli Tilla Lindemanna, letos Marilyna Mansona. Příští rok bychom zase chtěli přivézt velké jméno a nové hvězdy, které tu nikdy nebyly. Plány a sny pořád máme.
Jak velkou roli při výběru hrají přání fanoušků na sociálních sítích nebo při osobních setkáních?
Bavím se s nimi a musím říct, že díky tomu se dostávám k mnoha zajímavým kapelám. Samozřejmě nelze obsáhnout všechno, ale občas dostanu dobrý tip. Na koncerty například chodí dvě sestry Mudříkovy, a když jsme se bavili, co by chtěly vidět, doporučily mi kapelu Dartagnan. To byla úplná bomba a začali jsme je zastupovat. Stejně tak Sabaton před lety, kdy jsem od jedné fanynky dostal do rukou vypálené cédéčko s jejich tvorbou, zaujalo mě a rozhodli jsme se skupinu pozvat. Spolupracujeme i s agenturami, které chtějí své nové objevy prezentovat.
Máte konkrétní vzpomínku na skupinu, kterou vám takto někdo poradil?
Agent Nightwish mi třeba kdysi doporučil kapelu Eskimo (dnes Electric) Callboy. „Udělej jim koncert v Praze v klubu,“ říkal mi. Nikdy jsem o nich neslyšel a říkal jsem si, co to asi bude. Zkusili jsme malý klub, ten byl vyprodaný, stejně tak větší, pak skoro zbourali Masters of Rock, následně bleskově vyprodali Forum Karlín a příští rok v únoru budou hrát v O2 areně. I agenti mají někdy opravdu dobré oko.
Kdo z dosud menších kapel může podle vás výrazně prorazit z letošního lineupu Masters of Rock?
Feuerschwanz se mohou stoprocentně posouvat dál. Ad Infinitum se zpěvačkou Melissou Bonny můžou růst také. Melissa je vážně skvělá, zpívala i v Kamelot a v metalovém prostředí už je známá. Klidně můžou udělat dobrou kariéru a plnit haly.