Všechno dobré a důležité se nám stalo náhodou, tvrdí frontman skupiny Jelen

Když se ohlédnete za těmi uplynulými deseti lety, co byste označil za nejzásadnější milníky v kariéře kapely?

My jsme už od začátku měli velké štěstí v tom, že se nám vlastně plnily sny. Vzpomínám na náš první koncert v klubu U Staré paní na pražském Starém Městě, kde bylo asi dvacet lidí, z toho půlka byla rodina. Bylo to vůbec poprvé, kdy jsme hráli s Ondrou Málkem a Martinem Kasalem, se kterými jsme kapelu Jelen založili.

Tenkrát jsme neměli vůbec žádné plány, rozhodně jsme si neříkali, že do deseti let vyprodáme O2 arenu. Ale cítili jsme, že se mezi námi na pódiu děje něco výjimečného a že bychom to chtěli dotáhnout, jak nejdál to půjde. Pak se to začalo nabalovat, jeli jsme turné jako předskokani Divokýho Billa, což nám ohromně pomohlo, i když jsme zprvu měli obavy.