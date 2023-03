Bubnoval s Beach Boys, s Claptonem složil Laylu. Pak zavraždil svou matku

Bubnoval na slavné desce Pet Sounds (1966), se kterou se Beach Boys pravidelně umísťují na prvních místech žebříčků nejlepších alb všech dob. Bubnoval i v superskupině Derek & The Dominos, se kterou Eric Clapton nahrál svůj největší hit Layla. Pod ním je dokonce podepsán jako spoluautor. Píseň poprvé vyšla na debutovém albu Derek & The Dominos nazvaném Layla and Other Assorted Love Songs (1970), kde na původní nahrávce hraje i na klavír.

Bubeník Jim Gordon, který nyní zemřel ve věku 77 let, však i přes tyto úspěchy nepatří mezi hudebníky, na které by se tolik vzpomínalo. Studiový muzikant, kterého si najímaly ty největší hvězdy, totiž zemřel ve vězení, kde si odpykával celoživotní trest za vraždu své matky v roce 1983.

Gordonovi byla po činu diagnostikována schizofrenie, jak upozorňuje britský web The Independent. Muzikant už předtím bojoval se závislostmi na alkoholu a dalších drogách.

Právě jeho matka se jej během sedmdesátých let snažila přesvědčit, aby vyhledal odbornou pomoc. Magazínu Rolling Stone se Gordon později svěřil, že neměl jediný důvod ji zabít. „Chtěl jsem se od ní držet dál. Neměl jsem na výběr. Bylo to tak chladné, jako bych byl nějaká zombie,“ popsal svůj chladnokrevný čin.

Gordon prý v té době slyšel různé hlasy. Svou matku ubil kladivem a čin následně dokonal řeznický nožem. Soudce rozhodl, že ani jeho psychický stav jej podle tehdy platných zákonů nemohl učinit nevinným. Gordon po zbytek života neúspěšně žádal o propuštění.

Vedle zmíněných jmen se pozdější držitel Grammy (song Layla ji za svou akustickou verzi vyhrál v roce 1993) objevoval i na nahrávkách dalších hvězd, například Toma Waitse, George Harrisona, Johna Lennona či Cher. V začátcích své kariéry spolupracoval Gordon taktéž s The Everly Brothers.