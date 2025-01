Jsem horká hlava, spontánní pankáč a pak mě to mrzí, omlouvá se Basiková

„Leoši, neomlouvej se, to se stává a v O2 areně velice často, není to jednoduchej prostor, ví to každej zvukař. Ty jsi profesionál, znám tě dost dlouho a vím, jak všechno řešíš, hlídáš, kontroluješ a chceš perfektní výkony a služby, nic nenecháš náhodě. Dal jsi tomu tolik času, energie, nadšení a víry, že máš právo chybovat. Bude dost času si s tím soundem pohrát, víc si to vyzkoušet,“ zastávala se představitelka Máří Magdaleny Bára Basiková Leoše Mareše v komentářích pod jeho příspěvkem a na adresu těch, kteří si na zvukovou úroveň koncertu stežovali přímo Marešovi, vyslala poměrně ostrý vzkaz:

„To když přijede nějaká cizí kapela a zvuk má z p*dele, tak taky hned píšete producentovi stížnosti mailem?“

Po několika minutách svůj horkokrevný komentář smazala, přesto si ho ale stačilo přečíst dost uživatelů, které nepříjemně překvapil. Že šlo o unáhlený krok, uznává i sama zpěvačka, která na Instagramu zveřejnila omluvu.

Ke kritice zvuku se pro iDNES.cz ji vyjádřili Dan Bárta a Kamil Střihavka, představitelé Jidáše a Ježíše Krista.

„Podle mne to ukazuje na zkušenost, že pokud se něco řeší na sociální síti, nashromáždí se tam spíš negativní věci, jakkoliv by jich mohlo být ve finále méně, než těch neutrálních nebo pozitivních,“ domníval se Bárta.

„Myslím, že standing ovation, který na konci trval několik minut, hovoří za vše. Všechno okolo je jenom nafouklá bublina. Všichni víme, co dokážou sociální sítě a jací lidé se na nich ke všemu vyjadřují. Takže ve chvíli, kdy se k tomu vyjadřuje někdo, kdo tam třeba ani nebyl, přestává mne to zajímat,“ reagoval téměř shodně Střihavka.