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RECENZE: JelenFest potěšil kvalitně připraveným programem děti i dospělé

  14:00

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JelenFest 2026, Praha | foto: Petr Klapper

Pražskou O2 arenu už skupina Jelen vyprodala dvakrát, a tak se letos rozhodla pro další krok – vlastní sérii letních minifestivalů. S JelenFesty objíždí republiku už od června a první sobotu po prázdninách zavítala do Letního kina ve Slaném. Akce nabídla zdařilý hudební program i vyžití pro rodiny s dětmi.

Koncept rodinného festivalu si v posledních letech čeští interpreti a kapely vybírají stále častěji. Zpopularizovali ho hlavně Kryštof se svými kempy, jejichž první ročník se uskutečnil v roce 2014. Muzikanti tehdy se svými příznivci trávili na jednotlivých místech dokonce celý víkend. JelenFest si vystačí se skromnější časovou dotací, přináší zábavu na jedno odpoledne a večer, zato ale hostitelé přichystali rovnou dvacet zastávek.

V práci s publikem hrají naprosto minimální roli vizuální berličky, jde především o poctivé muzikantské řemeslo.

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RECENZE: JelenFest potěšil kvalitně připraveným programem děti i dospělé

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