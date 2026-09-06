RECENZE: JelenFest potěšil kvalitně připraveným programem děti i dospělé

Koncept rodinného festivalu si v posledních letech čeští interpreti a kapely vybírají stále častěji. Zpopularizovali ho hlavně Kryštof se svými kempy, jejichž první ročník se uskutečnil v roce 2014. Muzikanti tehdy se svými příznivci trávili na jednotlivých místech dokonce celý víkend. JelenFest si vystačí se skromnější časovou dotací, přináší zábavu na jedno odpoledne a večer, zato ale hostitelé přichystali rovnou dvacet zastávek.
V práci s publikem hrají naprosto minimální roli vizuální berličky, jde především o poctivé muzikantské řemeslo.