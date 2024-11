Hradišťan není folklórní skanzen, říká Jindra Polák z kapely Jelen

Jindro, jak se vám s Hradišťanem spolupracovalo?

Polák: Pro nás bylo nahrávání skladby Miluju tě velkým zážitkem. Tři generace muzikantů si padly do noty hudebně i lidsky, čímž ve studiu nastal až magický okamžik. Pak jsme na to navázali loňským koncertem v O2 areně, kde Hradišťan hostoval, a pak jsme se potkali ještě několikrát. V Ostravě s Janáčkovou filharmonií, na Koncertě lidí dobré vůle na Velehradě, na předávání Andělů a podobně.

Mělo to velký ohlas u fanoušků, ptali se nás, jestli ještě spolu něco podnikneme a taky jestli bude další O2 arena. Takže nás napadlo, že bychom se znovu spojili a zopakovali to. Zeptali jsme se Jury, jestli by do toho s Hradišťanem znovu šli. Souhlasil, našli jsme dokonce i datum, kdy máme všichni volno a 13. prosince 2025 se znovu sejdeme v O2 areně.