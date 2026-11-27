Od Sázavy k Brontosaurům a Spirituál kvintetu
Bratři Jan a František Nedvědovi se narodili necelý rok po sobě, Jan 24. září 1946 a František 19. září 1947. Chlapci ze Spořilova tak vyrůstali téměř jako dvojčata a nerozdělilo je ani dospívání a první roky budování kariéry.
Jejich životní i hudební cestu formovaly chvíle na chatě v Lukách pod Medníkem, kde se čas zastavil v romantických dobách českého trampingu. Břeh Sázavy zde dosud lemují trampské osady odříznuté od civilizace, na mnoha místech ještě chráněná před mobilním signálem.
Ačkoli od mládí tíhli k trampské kultuře, jejich hudební začátky byly spojené také s bigbítem. V roce 1972 pak vznikla skupina Toronto pojmenovaná po trampské osadě a Honza Nedvěd v ní působil jako kytarista, ale také jako autor hudby a textů. Později se ve složení Zdena Tichotová (tehdy Tosková), Gustav Blažek, Petr Zadina a bratři Jan a František Nedvědovi přejmenovali na Brontosaury a současně vystupovali s uskupením Jiřího Tichoty Spirituál kvintet.
Jméno bratří Nedvědů je spojeno také s folkovým a country festivalem Porta, kde byla oceňována autorská tvorba. Brontosaurům přinesla píseň Kamarád ocenění, tzv. autorskou Portu, již v roce 1974 a další čtyři ceny si z Porty odvezli v letech 1975 až 1978.