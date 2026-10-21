Minulost a budoucnost. Jean-Michel Jarre přiveze do Prahy klasiku i nový materiál

Diváky čeká pohlcující cesta Jarreovým hudebním vesmírem, která propojí jeho odkaz s pohledem do budoucnosti.
Turné Oxygène & Beyond odstartuje na podzim 2027 v Evropě. Kromě Prahy zavítá mimo jiné do Berlína, Budapešti, Bruselu, Londýna, Manchesteru, Barcelony, Amsterdamu a Paříže. V roce 2028 bude pokračovat i v dalších částech světa.
„Toto turné je oslavou místa, kde to všechno začalo, a zároveň pozvánkou k představě toho, co přijde dál. Dobrodružství pokračuje,“ říká Jean-Michel Jarre.
Album Oxygène, které hudebník vydal v roce 1976, pomohlo představit elektronickou hudbu celosvětovému publiku. K 50. výročí vyjde 20. listopadu speciální edice s novým remasterem, prostorovými mixy Dolby Atmos a 5.1 a bonusovým obsahem.
V listopadu 2026 také u nakladatelství Thames & Hudson vyjde kniha Machines by Jean-Michel Jarre: A History of Electronic Music. Publikace mapuje minulost, současnost i budoucnost elektronické hudby prostřednictvím významné soukromé sbírky elektronických a elektroakustických nástrojů a sleduje vývoj od analogových syntezátorů přes digitální revoluci až po imerzivní multimédia a tvorbu s podporou AI.
Jean-Michel Jarre zároveň pracuje na novém albu, jehož podrobnosti budou oznámeny později. Některé z nových skladeb zazní na turné vůbec poprvé. Právě spojení hudební historie, nových kompozic a inovativního koncertního pojetí bude tvořit základ pražského vystoupení.
Vstupenky ve ceně od 2 100 Kč budou v prodeji od 23. října od 10:00 hodin.