Tátův rukopis hitu Škoda lásky má v knihovně George Bush, líčí Josef Vejvoda

Fotogalerie 8

Josef Vejvoda | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jan Čáp
  15:00
Bubeník, skladatel a dirigent Josef Vejvoda, jenž pochází ze slavné české muzikantské rodiny, právě oslavil důležité životní výročí – 13. července mu bylo 80 let. Mezi jubilejními koncerty vzpomíná na první muzikantský honorář, vypráví o jednom dopisu, který mu přišel z Bílého domu, a také o koncertu v newyorské Carnegie Hall, kde zahrál nejsvětovější český hit – otcovu Škodu lásky.

Do jaké míry vás v hudebním směřování ovlivnilo, že jste vyrůstal jako syn Jaromíra Vejvody?
Většina lidí by si myslela, že budu pokračovat v rodinné tradici, ale to se nestalo. Tátovi v roce 1948 zrušili kapelnickou živnost, musel kapelu rozpustit, takže já jsem neměl na co navázat a náš muzikantský rod se trošku zabrzdil. Na rodinnou tradici jsem tedy navázal, až když táta v roce 1988 zemřel. Obnovil jsem Vejvodovu kapelu, založil salonní orchestr, natočil nejslavnější tátovy písničky a řadu desek. A také jsem v tátově duchu napsal pár polek a valčíků, které se hrají u nás i v zahraničí.

Hlas Ameriky byl pro bolševika trnem v oku, takže jsme taky všichni měli sevřený zadky, protože nebezpečí opravdu hrozilo.

Tátův rukopis hitu Škoda lásky má v knihovně George Bush, líčí Josef Vejvoda

