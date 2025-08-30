Do jaké míry vás v hudebním směřování ovlivnilo, že jste vyrůstal jako syn Jaromíra Vejvody?
Většina lidí by si myslela, že budu pokračovat v rodinné tradici, ale to se nestalo. Tátovi v roce 1948 zrušili kapelnickou živnost, musel kapelu rozpustit, takže já jsem neměl na co navázat a náš muzikantský rod se trošku zabrzdil. Na rodinnou tradici jsem tedy navázal, až když táta v roce 1988 zemřel. Obnovil jsem Vejvodovu kapelu, založil salonní orchestr, natočil nejslavnější tátovy písničky a řadu desek. A také jsem v tátově duchu napsal pár polek a valčíků, které se hrají u nás i v zahraničí.
Hlas Ameriky byl pro bolševika trnem v oku, takže jsme taky všichni měli sevřený zadky, protože nebezpečí opravdu hrozilo.