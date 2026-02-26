Předvedu v O2 areně nejlepší show, jakou jste kdy viděli, slibuje Jason Derulo

„Poprvé to bylo v písničce Whatcha Say. Byl to můj první singl, moje představení světu,“ říká Jason Derulo. Chtěl, aby si lidé jeho jméno zapamatovali. Netušil ale, že skladba vystřelí na první příčky hitparád po celém světě a z jednoduchého tagu se stane poznávací znamení celé kariéry.
Aktuální album pojmenoval The Last Dance, což může znít jako loučení, fanoušci mohou být klidní. Žádný definitivní konec se nekoná. „Je to jako moje závěrečná řeč. Sbohem jedné éře a ahoj nové,“ říká.
První část projektu je podle něj oslavou posledních sedmnácti let kariéry a nese se v nostalgickém duchu. Druhá část má být evoluční – hudebně i vizuálně. „Bude to moje evoluce,“ dodává s tím, že proměnu je možné naplno zažít především naživo.
Po dvou letech se do Prahy vrátí popový hitmaker Jason Derulo
Derulo slibuje, že aktuální turné je největší a nejambicióznější show jeho kariéry. „Chci, aby si lidé odnesli pocit, že to byla nejlepší show, na které kdy byli,“ říká zpěvák bez váhání.
Produkce má podle něj posouvat hranice koncertního zážitku. Pódium se během večera proměňuje do různých světů, součástí jsou vizuální efekty využívající AI i tanečníci z celého světa. „Prohledal jsem svět, abych našel ty nejlepší tanečníky a nejlepší kapelu. Všechno, co jste viděli dřív, je minulost. Tohle je show, kterou jsem vždycky chtěl udělat,“ zdůrazňuje Jason Derulo.