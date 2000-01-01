náhledy
Americký zpěvák, tanečník, skladatel a choreograf Jason Derulo se po březnovém koncertu v roce 2024 vrátil do pražské O2 areny, aby – podle vlastních slov – českým fanouškům předvedl nejlepší show, kterou kdy měli možnost spatřit.
náhledy
Koncerty Jasona Derula jsou výpravné podívané plné tance, efektů a pohybu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V každém okamžiku je na co se dívat, čím se kochat. Jediná vteřina Derulových koncertů nesmí vyznít naprázdno.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jason Derulo přijel do Prahy propagovat aktuální EP The Last Dance, na němž dává pomyslně sbohem jedné své hudební éře zároveň začíná druhou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zpěvákovým poznávacím znakem je, že na začátku jeho skladeb vždy zazní jeho jméno.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Během koncertu zazněly hity jako Whatcha Say, Take You Dancing nebo Savage Love, proložené novějšími skladbami You DJ I’ll Drive či Sexy For Me.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Než se Jason Derulo proslavil jako sólista, spolupracoval jako skladatel s Pitbullem, Lil Waynem, Cassie a dalšími.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V roce 2010 debutoval albem Jason Derulo, které bylo v několika zemích oceněno zlatem a platinou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dnes má Jason Derulo na kontě mnohamilionové prodeje singlů a miliardové streamy svých skladeb.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V Derulových skladbách se mísí pop, R&B, hip hop, taneční hudba a spousta pozitivní energie.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jason Derulo tvrdí, že prošel celý svět, aby našel tu nejlepší doprovodnou kapelu a nejlepší tanečníky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Derulovým vzorem je zpěvák Michael Jackson, považovaný za Krále popu. Dále bere inspiraci od Madonny, Prince nebo Justina Timberlakea.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Během koncertu Jasona Derula by se měl návštěvník pomyslně přenést do několika různých světů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA