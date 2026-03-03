OBRAZEM: Koncert Jasona Derula v O2 areně bylo hudební i obrazové dobrodružství

Americký zpěvák, tanečník, skladatel a choreograf Jason Derulo se po březnovém koncertu v roce 2024 vrátil do pražské O2 areny, aby – podle vlastních slov – českým fanouškům předvedl nejlepší show, kterou kdy měli možnost spatřit.
Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha). Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha).

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

Potvrzeno. Anděl Páně 3 vznikne, i s Jiřím Bartoškou v roli Pána Boha

Jiří Strach a Jiří Bartoška při natáčení pohádky Anděl Páně 2

Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

Hurvínek slaví významné jubileum. Praha 6 mu velkolepě zrekonstruovala divadlo

Spejbl a Hurvínek se po rekonstrukci dočkali slavnostního znovuotevření jejich...

Slavnostním přestřihnutím pásky otevřelo v úterý dopoledne své zrekonstruované prostory Divadlo Spejbla a Hurvínka v pražské Dejvické ulici. Díky novému studiu, které slouží zároveň jako zkušebna,...

3. března 2026  15:35

Hlas jako smirkový papír. Folková písničkářka Suzanne Vega zahraje v Praze

Suzanne Vega v Pardubicích.

Legendární americká folková písničkářka Suzanne Vega se vrací do Prahy. Na pódiu sálu Archa+ vystoupí v polovině července, znovu po osmi letech, se svými největšími hity i novou svěží tvorbou....

3. března 2026  15:31

RECENZE: Manžel ji nechal znásilnit desítkami mužů, přesto pěje Pelicotová Ódu na život

Gisele Pelicotová

Co se stane s člověkem, když se jeho minulost náhle rozpadne a musí být znovu poskládána z fragmentů? Odpověď na tuto otázku hledá Gisèle Pelicotová ve svých memoárech. Lze je číst jako osobní...

3. března 2026

Richard Krajčo slaví 50. narozeniny květnovým velkolepým koncertem v O2 areně

Zpěvák Richard Krajčo oslaví 50. narozeniny koncertem v pražské O2 areně

Zpěvák Richard Krajčo slaví 50. narozeniny. A pro své fanoušky uspořádá 29. května 2027 koncert v pražské O2 areně. Večer nabídne průřez jeho dosavadní kariérou i historií kapely Kryštof.

3. března 2026  13:24

To by se nebožtíkovi líbilo. Hybnerová zpracovala téma tryzny jako oslavu života

Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál.

Jak proměnit studenou tryznu v zábavou nadupanou oslavu života? Herečka Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál, protkané černým humorem a poetickou nadsázkou, obrací pohled na smuteční událost...

3. března 2026  10:24

Elán uspořádá v Praze v červnu rozlučkový koncert, pak chce skončit

Zpěvák skupiny Elán Jožo Ráž na tiskové konferenci (Praha, 22. září 2025)

České vystoupení slovenské poprockové kapely Elán nazvaný Elán & kamarádi se uskuteční 9. června v pražské O2 areně. Kapela změnila místo a čas koncertu, který loni původně avizovala na 6. červen na...

2. března 2026  21:57

Prague Open Air 2026. Program, termíny, vstupenky a místa konání

Prague Open Air se vrací v roce 2026 do metropole. Organizátoři zveřejnili...

Prague Open Air už patří k tradičním hudebním akcím pražského léta. Série koncertů pod širým nebem každoročně nabízí vystoupení domácích i zahraničních interpretů.

2. března 2026  20:53

Pilarová málem zemřela při pádu letadla. Z rakoviny se uzdravila i díky léčitelům

Zpěvačka Eva Pilarová v zoologické zahradě pokřtila geparda Prince. (3. března...

Říkalo se jí Eva FitzPilarová, s odkazem na americkou královnu jazzu Ellu Fitzgeraldovou. Zpěvačka lidově přezdívaná Pilarka byla stálicí české popmusic od počátku 60. let až do konce svých dnů....

2. března 2026

Kdy bude Let It Roll 2026? Lineup, ceny vstupenek a praktické info

Další novinkou letošního ročníku je festivalová premiéra MODUS night, labelové...

Největší drum & bassový festival světa Let It Roll se i letos vrátí k jezeru Most. Každoročně láká desetitisíce fanoušků z Česka i zahraničí. Přinášíme přehled programu, vstupenek a dalších...

2. března 2026  18:38

Kryštof a filharmonie. Richard Krajčo oslaví padesátiny v O2 areně

Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Zpěvák, skladatel a herec Richard Krajčo, frontman kapely Kryštof, oslaví 29. května 2027 koncertem v pražské O2 areně 50. narozeniny. Součástí narozeninového programu bude Filharmonie Hradec...

2. března 2026  15:29

RECENZE: Limonádové Nečekané léto, kde se nic nečekaného nestane

Snímek z filmu Nečekané léto

Dobro prý hladí po duši, ale když se na člověka nahrne samé dobro a nic než dobro, může jej zavalit. To je případ filmové limonády Nečekané léto, trampské reklamy na prázdninovou idylu v českém...

2. března 2026

