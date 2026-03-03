|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Koncert Jasona Derula v O2 areně bylo hudební i obrazové dobrodružství
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Divočina 65 %, Top Gun: Maverick 75 %, Tajemství loňského léta 40 %, Pluk mizerů 80 %, Aquaman 45 %, Venkovský učitel 80 %, Úsvit 60 %, Blue Beetle 70 %, Ztratili jsme Stalina 70 %, Dvojníci 25 %, Putinovo hřiště 40 %
Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova
Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...
Potvrzeno. Anděl Páně 3 vznikne, i s Jiřím Bartoškou v roli Pána Boha
Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic
Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.
KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?
Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...
Hurvínek slaví významné jubileum. Praha 6 mu velkolepě zrekonstruovala divadlo
Slavnostním přestřihnutím pásky otevřelo v úterý dopoledne své zrekonstruované prostory Divadlo Spejbla a Hurvínka v pražské Dejvické ulici. Díky novému studiu, které slouží zároveň jako zkušebna,...
Hlas jako smirkový papír. Folková písničkářka Suzanne Vega zahraje v Praze
Legendární americká folková písničkářka Suzanne Vega se vrací do Prahy. Na pódiu sálu Archa+ vystoupí v polovině července, znovu po osmi letech, se svými největšími hity i novou svěží tvorbou....
RECENZE: Manžel ji nechal znásilnit desítkami mužů, přesto pěje Pelicotová Ódu na život
Co se stane s člověkem, když se jeho minulost náhle rozpadne a musí být znovu poskládána z fragmentů? Odpověď na tuto otázku hledá Gisèle Pelicotová ve svých memoárech. Lze je číst jako osobní...
Richard Krajčo slaví 50. narozeniny květnovým velkolepým koncertem v O2 areně
Zpěvák Richard Krajčo slaví 50. narozeniny. A pro své fanoušky uspořádá 29. května 2027 koncert v pražské O2 areně. Večer nabídne průřez jeho dosavadní kariérou i historií kapely Kryštof.
To by se nebožtíkovi líbilo. Hybnerová zpracovala téma tryzny jako oslavu života
Jak proměnit studenou tryznu v zábavou nadupanou oslavu života? Herečka Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál, protkané černým humorem a poetickou nadsázkou, obrací pohled na smuteční událost...
OBRAZEM: Koncert Jasona Derula v O2 areně bylo hudební i obrazové dobrodružství
Americký zpěvák, tanečník, skladatel a choreograf Jason Derulo se po březnovém koncertu v roce 2024 vrátil do pražské O2 areny, aby – podle vlastních slov – českým fanouškům předvedl nejlepší show,...
Elán uspořádá v Praze v červnu rozlučkový koncert, pak chce skončit
České vystoupení slovenské poprockové kapely Elán nazvaný Elán & kamarádi se uskuteční 9. června v pražské O2 areně. Kapela změnila místo a čas koncertu, který loni původně avizovala na 6. červen na...
Prague Open Air 2026. Program, termíny, vstupenky a místa konání
Prague Open Air už patří k tradičním hudebním akcím pražského léta. Série koncertů pod širým nebem každoročně nabízí vystoupení domácích i zahraničních interpretů.
Pilarová málem zemřela při pádu letadla. Z rakoviny se uzdravila i díky léčitelům
Říkalo se jí Eva FitzPilarová, s odkazem na americkou královnu jazzu Ellu Fitzgeraldovou. Zpěvačka lidově přezdívaná Pilarka byla stálicí české popmusic od počátku 60. let až do konce svých dnů....
Kdy bude Let It Roll 2026? Lineup, ceny vstupenek a praktické info
Největší drum & bassový festival světa Let It Roll se i letos vrátí k jezeru Most. Každoročně láká desetitisíce fanoušků z Česka i zahraničí. Přinášíme přehled programu, vstupenek a dalších...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
Kryštof a filharmonie. Richard Krajčo oslaví padesátiny v O2 areně
Zpěvák, skladatel a herec Richard Krajčo, frontman kapely Kryštof, oslaví 29. května 2027 koncertem v pražské O2 areně 50. narozeniny. Součástí narozeninového programu bude Filharmonie Hradec...
RECENZE: Limonádové Nečekané léto, kde se nic nečekaného nestane
Dobro prý hladí po duši, ale když se na člověka nahrne samé dobro a nic než dobro, může jej zavalit. To je případ filmové limonády Nečekané léto, trampské reklamy na prázdninovou idylu v českém...