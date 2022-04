Jasná páka na novém EP pranýřuje tuzemské i ruské „nácky“

Kapela Jasná páka vydala novou nahrávku a bilancuje čtyřicet let od založení. Čtyřpísňové EP Starej bejt každej neumí nabízí podle slov hudebníků písničky o super stáří, srdečné nelásce, brutálním tlachání a dramatických ránech. Odráží pohled hudebníků na svět po čtyřicet letech, kteréžto výročí Jasná páka nedávno oslavila.

Na novém materiálu se podílelo několik zpěváků. Titulní skladby Mladej umí bejt každej se svým nezaměnitelným jízlivým přednesem ujal samorost Petr Váša, který v obnovené Jasné páce působí od roku 2008, dunivou No Love Song odzpíval David Koller, rozvernou Ručičky bozkávam kytarista Michal Pelant a závěrečné posmutnělé Město Michal Ambrož.

EP vznikalo poměrně dlouho. „S Petrem Vášou jsme se shodli, že jsme ji připravovali déle než Led Zeppelin svoje desky. První demosnímky vznikaly v Mikulově v létě 2020,“ říká Michal Ambrož a vysvětluje, proč vyšel jen čtyřskladbový nosič.

„Zaprvé nebyl čas a zadruhé, jak říká David Koller, kdo má dnes čas poslouchat deset nebo i víc písní?“ Dodává také, že z nahrávky vnímá stylový i hudební vývoj, což potvrzuje i Petr Váša.

„Osobně vidím kouzlo téhle hudby v neustálém rytmickém posouvání od kořenů k větvím, případně haluzím, a zase zpátky. Tak aby byla pradávná i aktuální zároveň,“ dodává.

Nahrávku produkoval David Koller společně s Michalem Pelantem. Obal pochází z pera výtvarníka a nehrajícího člena skupiny Karla Halouna. Album zní současně, svěže, energicky, sevřeně, a přitom jasně odkazuje na zmíněné kořeny.

Týká se to i textové složky EP, zde Petr Váša zmiňuje především skladbu No Love Song: „Její vyznění je dnes ještě podstatně mrazivější, než jsme zamýšleli. Kromě tuzemských populistických nácků se to najednou se vším všudy týká i těch ruských. Ale hlavní asi bude uvedení písničky Mladej umí bejt každej. Při pohledu na demografickou křivku je jasné, že tenhle titul má před sebou zajímavou budoucnost,“ věří Petr Váša.

Vydání nového materiálu podpořila Jasná páka, která jinak koncertuje jen sporadicky, sérií vystoupení. První koncerty odehrála v Brně, Jablonci a Havlíčkově Brodu, 5. května se objeví v pražském Divadle Archa a další dvě vystoupení plánuje na podzim.