Písničkář Jaromír Nohavica se opět pokouší prostřednictvím písňové „glosy“ reagovat na dění ve společnosti. Častuška s názvem Za všechno můžou oni je všechno možné jen ne vtipná, výstižná, břitká nebo nedejbože hudebně invenční.
Je smutné sledovat takřka v přímém přenosu výprodej talentu, jakým Jaromír Nohavica disponuje. Není to tak dávno, co se v písni Virtuálka #15 - Počkáme, co řekne tázal „Ta raketa byla Ukrajince, nebo Rusa? Počkáme, co řekne pan prezident USA“ a momentálně se k dění ve společnosti vyjadřuje prostřednictvím hudebně chatrné a textově přihlouplé skladby Za všechno můžou oni.

Raketa byla Ukrajince, nebo Rusa? rýmuje Nohavica na kanálu Bobošíkové

Evidentně bez uzardění do prostinkého melodického motivu na kytaru vlepuje veršíky „za všechno může Babiš, že baby marně vábíš / že se sám válíš v lůžku a marně brousíš tužku“ nebo „za všechno může Putin, i za stav ústních dutin / za to že Baník rupl, i za to že Biden zhlupl“ a všechno to křížovkářské slovní eskamotérství směřuje k ujištění, že za všechno můžou oni.

O hudební stránce věci se nemá cenu bavit, to snad i Tři čuníci nabízejí sofistikovanější melodii, ale o ni evidentně nešlo. Důležitější je slovní náplň, sdělení. Tedy – mělo by být důležitější. Alespoň od člověka, jehož mnozí nazývali a snad i stále ještě nazývají básníkem. Jenže co si počít s rétorikou opsanou z diskusí na zpravodajských serverech?

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Není úplně jasné, zda Nohavica všechny ty rozhořčené nekňuby, hrozící pěstí mrakům, paroduje, vysmívá se jim, nebo se jim naopak snaží vlísat podobně formulovaným světonázorem, že za všechno zlo jsou zodpovědní „oni“. Ať už jde o Babiše, Putina, Fica, libtardy, lepšolidi, ilumináty, Vesmírné lidi nebo kohokoliv jiného.

Ať tak či onak, stále je výsledkem slabomyslná odrhovačka plná školáckých rýmů, bez chuti, vtipu, nápadu, čehokoliv, co by ospravedlnilo její existenci. Podobné „blbinky“ se hrávají nad ránem na mejdanu, přičemž jejich trvanlivost nepřežije následující dopoledne.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

